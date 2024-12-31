習近平新年賀詞背景變了　重申這件「頭等大事」

12月31日晚，新聞聯播依循慣例播發國家主席習近平2025年新年賀詞。與往年發表新年賀詞采用書架、照片作為背景不同，今年的背景不見書架和照片。

習近平在新年賀詞中首先說了2024年的經濟，他表示：「我們積極應對國內外環境變化帶來的影響，出台一系列政策『組合拳』，紮實推動高質量發展，我國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元。」這裏的「組合拳」指的是2024年中國經濟政策刺激力度的增強，GDP超過130萬億元人民幣是兩年前習近平發表新年賀詞說的2022年GDP超過120萬億元人民幣後中國經濟總量又一次躍升。

習近平談到糧食產量突破1.4萬億斤、區域發展、新型城鎮化、鄉村振興、綠色低碳發展，重點強調近年來他反覆主張的新質生產力，提及2024年中國科技發展。習近平還回顧了2024年的地方考察，中國在巴黎奧運賽場上取得境外參賽最好成績，廣大黨員幹部應對洪澇、颱風等自然災害，中國所參與的雙邊多邊外交，慶祝新中國成立75周年，召開二十屆三中全會。習近平說：「我們乘着改革開放的時代大潮闊步前行，中國式現代化必將在改革開放中開闢更加廣闊的前景。」

國家主席習近平發表2024年新年賀詞。（香港01直播畫面）

其次，習近平在新年賀詞中說了2025年的工作，指出「我們將全面完成『十四五』規劃」。與一年前他在新年賀詞中談及第二年工作時說的「堅持穩中求進」不同，今年習近平的新年賀詞提出「要實施更加積極有為的政策」。這是重申前些天中央經濟工作會議的基調，預示2025年中國對經濟的提振力度將有明顯增加。

近年來，不少人對中國經濟前景信心不足，焦慮情緒在民間流行。不過從9月26日中共中央政治局會議以來，決策層一直在嘗試重建公眾的信心。習近平在新年賀詞中同樣談到經濟的挑戰和鼓勵公眾信心：「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。」

習近平發表2023年新年賀詞。(直播)

再者，習近平在新年賀詞中重申他2012年上任以來反覆強調的「人民對美好生活的嚮往」。他說：「家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。家家戶戶都盼着孩子能有好的教育，老人能有好的養老服務，年輕人能有更多發展機會。這些樸實的願望，就是對美好生活的嚮往。我們要一起努力，不斷提升社會建設和治理水平，持續營造和諧包容的氛圍，把老百姓身邊的大事小情解決好，讓大家笑容更多、心裏更暖。」這是1949年尤其是改革開放以來中國政治經驗總結。

在回顧2024年地方考察時，習近平便已表示：「對大家關心的就業增收、『一老一小』、教育醫療等問題，我一直掛念。一年來，基礎養老金提高了，房貸利率下調了，直接結算範圍擴大方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質……大家的獲得感又充實了許多。」過上更好的生活是絕大多數中國人的共識，改革開放以來中國社會能保持長期穩定的最根本原因是絕大多數人都在不同程度上從國家巨大發展中獲益。既然這樣，未來中國的長治久安同樣離不開在新的內外形勢下不斷滿足人民對於美好生活的嚮往，不斷回應人民日益增長的新訴求。

最後，習近平在新年賀詞中重申堅持「一國兩制」方針和保持香港、澳門長期繁榮穩定的主張，再次強調「兩岸同胞一家親」、「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」和「構建人類命運共同體」，鼓勵大家在中國式現代化的新徵程上熠熠生輝。