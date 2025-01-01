2024年從關鍵字裏看中國：民眾的焦慮和無助感加劇

有沒有一個漢字或詞語，能概括過去一年的中國？上個週末新加坡揭曉年度漢字「災」後，我心血來潮地搜索中國的年度漢字，發現由中國國家語言資源監測與研究中心等機構主辦的「漢語盤點2024」，已在12月20日揭曉結果。



本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為陳婧。



中國社科院副院長王昌林指新質生產力發展前景廣濶（黃浩謙攝）

揭曉儀式上，「智」當選年度國內字，「新質生產力」當選年度國內詞。活動還發佈了2024年度10大流行語，包括「新質生產力」「人工智能」「立德樹人」「巴黎奧運會」和「全球南方」等。

上述結果令一些中國網民感到難以信服。有網民在新聞評論區發問：「這些詞是在哪裡流行的，新聞聯播裏嗎？」還有人調侃：「原來年度字詞也要『唱響中國經濟光明論』。」

除了官方機構，一些社媒平台也在歲末盤點年度字詞。小紅書的年度關鍵詞是「抽象」，指年輕人以輕鬆、無釐頭的「抽象文化」，解構生活中面對的意外和困境。例如有人摔倒在地，選擇「在哪裡摔倒，就在哪裡睡覺」；還有人發現學校水管爆裂後不是立即躲閃，而是張開雙臂迎接「洗禮」。

2024年，小紅書上和「抽象」相關的筆記超過1000萬條，「玩抽象」的評論數則超過1.6億條。

影片網站Bilibili公佈的年度彈幕則是「接」字。B站統計顯示，2024年全站用戶共累計發送「接」超576萬次。

根據B站解釋，當一個影片里有好事發生，例如考試上岸、入職升職、表白成功時，其他用戶就會紛紛發出「接」字彈幕，沾沾好運。例如，一個拍攝學霸查詢高考分數的影片里，滿屏都是「接接接」的彈幕，彷彿把影片當做網絡祈福殿。

在社交平台上，一張「颱風摩羯過後最鬆弛照片」意外爆紅。（上游新聞）

微博選出的年度關鍵詞則是「鬆弛感」，包括對收到的工作短信「已讀亂回」，自駕堵在高速路上時下車遛狗等。據微博統計，過去一年有1.2億條貼文提及「鬆弛感」相關詞彙。

和「唱響光明論」的官方版本相比，社媒平台的年輕用戶通過年度關鍵詞展現出的，更多是一種逆來順受的無奈感。生活已經如此艱辛，索性鬆弛躺平、玩玩抽象。如何改變現狀？發個彈幕「接好運」吧。

此外，也有中國網民圍繞社會熱點來歸納年度字詞。有人說，山西警方通報女碩士走失事件時用的「收留」一詞令人印象深刻，也有人提議「遠洋捕撈」「油罐車」「夜騎開封」等新聞事件關鍵詞。

還有人認為，「歷史的垃圾時間」最能概括2024年。這一年中國經濟復蘇乏力、樓市持續疲弱、股市很長一段時間跌跌不休。「歷史的垃圾時間」在網上盛行一時，表達中國民眾在大環境下的個體無力感。

在《聯合早報》「字述一年」評選中，以大中華地區為主的海外讀者將「仇」字票選為年度漢字，一定程度上也反映了去年多起無差別襲擊事件凸顯的戾氣，以及給民眾留下的陰影。

01實訪深圳日本人學校 獻花市民：身為中國人很想說聲對不起

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珠海越野車撞人事件發生一個半月後，肇事者樊維秋上周被法院判處死刑。但這起導致35人死亡、43人受傷的駭人事件，至今還有不少疑點沒有解開，給當地居民造成的創傷也尚未癒合。

珠海車撞人35死｜肇事司機判死刑 法院：社會危害極大，性質惡劣

家住珠海的朋友發來外出散步時拍到的照片：一所學校門前立著十多個黑黃相間的隔離墩，把校門圍得嚴嚴實實。朋友說，一年一度的珠海馬拉松在事件發生後取消，與此同時，城市裡增添了許多巨大的石墩。

端傳媒則引述受害者家屬說法稱，他們被要求不得聯繫其他受害者，不得接受媒體採訪，否則政府發放的撫卹金和後續賠償都會被撤回。

對新聞人而言，過去一年的中國，籠罩在一片沈悶之中。民眾被禁止與媒體交談，經濟師被刪號禁言，願意受訪的中國學者越來越少，互聯網上的中文內容也消失得越來越快。年初的「兩會」（全國人大與政協年會）上，連總理記者會這個少數可以直接觀察中國高層的窗口都被關閉。

沈悶的社會氛圍，或許緣於不明朗的經濟形勢，以及由此導致的輿論管控收緊。而越收越窄的言論空間，是否又反過來打擊市場主體信心，使得社會情緒缺乏出口，助長戾氣擴散？

對於龐大而複雜的中國，或許難以用一個字詞精確概述過去一年的變化。但各種「關鍵詞」折射出的現實，是這一年里宏觀局勢不確定性增多，民眾的焦慮和無助感加劇，這些都是當局應該直面的問題。

到了年底，決策層會議終於承認中國經濟「仍面臨不少問題和挑戰」，包括內需不足、企業生產經營困難、民眾就業增收面臨壓力等，並強調要主動瞭解民眾和企業訴求，積極解決急難愁盼問題。

希望高層的表態轉變，成為破解千頭萬緒難題的契機。期待新的一年，是打破沈悶、撥雲見日的一年。