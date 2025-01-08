全球化逆風再起！美國黑名單為何瞄準騰訊和寧德時代？

1月6日，美國國防部宣布將把騰訊、寧德時代等百餘家中國企業列入1260H清單（CMC清單），清單涵蓋了航空航太、半導體、人工智能、無人機、信息通信技術、建築與交通運輸、能源與化工、生物科技等多個高技術領域企業。



作為首次被列入該清單的企業，騰訊和寧德時代因其在數字經濟和新能源領域的全球領導地位而備受關注。相關消息曝光後，騰訊、寧德時代的股價均受顯著影響。

1月7日晚間，騰訊公司在聲明中表示：「由於本公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此本公司認為將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務……本公司打算啟動覆議程式以糾正此錯誤。在此過程中，本公司將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將本公司從中國軍工企業名單中刪除。」

同日，寧德時代也回應稱，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

實際上，美國將騰訊和寧德時代列入清單，表面理由是「國家安全」，實質是經濟霸權和技術競爭的延續。被放入這個名單並不意味著實質制裁動作，僅僅是限制美國國防部採購（原本也沒有任何採購訂單存在）。那麼，一個沒有多大實際殺傷力的動作，背後的政治意圖是什麼呢？恐怕得從更高層面來看，得從中國企業的全球布局和競爭力來看。

一、美方將騰訊和寧德時代列入1260H清單的原因分析

1、美國「草台班子式」決策，對中企肆意打擊

回顧過去，CMC清單向來是胡亂編造和拼湊而成。將企業列入清單時，美國國防部缺乏明確標準。也無法提供充足的理由或解釋，導致許多企業被無端指控。例如，中微半導體在去年年初被列入CMC清單後，美國國防部近半年後才給出理由，稱其因獲得中國工信部「製造業單項冠軍」獎項而被列入。這種「事後解釋」的做法顯然不符合法律程式和國際慣例，暴露了美國政府決策過程中的隨意性和不負責任。

此次美國國防部將騰訊、寧德時代等企業列入CMC清單，但它們的業務與軍事活動並無任何關聯。這再次凸顯了美方的為所欲為，堪稱其又一次典型的「草台班子」行為。當前，騰訊的遊戲、影片、音樂和文學等數位內容在全球範圍內均彰顯出影響力——從《王者榮耀》到騰訊影片的海外版WeTV，再到閱文旗下的起點文學，這些業務不僅推動了中國文化內容的國際傳播，也為全球使用者提供了優質數位產品和內容。

寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展（Reuters）

寧德時代作為中國乃至全球新能源行業的領軍企業，更是不僅服務國內汽車廠商，也為國際汽車巨頭如寶馬、特斯拉等提供一流產品和服務。它們明明與軍事工業不相關，美國政府卻將這些企業列入清單，不僅損害了企業的名譽，更會干擾阻礙了其正常運營。

2、拜登為繼任者設置障礙：美國國內政治的「埋雷」之舉

值得注意的是，儘管特朗普政府即將上任，推動這一系列制裁措施的實際上是即將離任的民主黨政府。拜登在任期結束前，採取了多項針對中國企業的舉措，意圖為繼任者設置障礙。這種做法在美國政治中並不罕見，常見於政權交替時的「埋雷」策略。透過這些行動，拜登政府不僅希望為中美關係留下自己的「政治遺產」，還試圖增加未來政策制定的複雜性，為特朗普政府製造難題。

回顧歷史，TikTok事件就是拜登政府延續對華強硬政策的一個典型例子。2020年，時任總統特朗普曾威脅要禁止TikTok在美國運營，理由是該平台可能威脅美國國家安全。然而，最終是拜登政府接手了這一問題，並通過一系列法律和行政手段繼續對TikTok施加壓力。這一事件的處理方式表明，拜登政府不僅繼承了特朗普時期的對華強硬立場，且在某些方面進一步加大了對中國企業的打壓力度。

圖為iPhone屏幕上顯示的TikTok Shop標誌。（Getty）

如今，騰訊、寧德時代等知名企業也被捲入這場風波，而隨著特朗普上台，中美科技競爭可能進一步加劇。特朗普在競選期間便強調過對中國採取更強硬的經貿和科技政策，尤其是在限制中國技術發展的路徑上，特別是在新能源、人工智能等領域競爭可能會更加尖銳。特朗普政府很可能將清單名錄作為談判籌碼，尋求獲得更多優勢。

3、維護經濟與科技霸權是美國核心動機

通過將騰訊、寧德時代等中國高技術企業列入1260H清單，雖然美國的做法是肆意污蔑和「亂扣帽子」，但背後卻反映了美國對中國技術崛起的深層次焦慮，特別是在新能源、資訊通信、人工智能等關鍵技術領域，中國企業已具有較強國際競爭力。

美方聲稱「中國軍民融合政策威脅其國家安全」，並認為這些企業會通過直接或間接手段支援中國軍事建設。然而，這種指控更多是泛化「國家安全」概念的體現。當前，美國內部對「中國威脅論」的持續渲染，為美國政府的「任性」提供了政治正當性，形成了一種內外協同的遏制框架。這種行為不僅針對企業本身，也代表了美國對中國關鍵產業鏈和重點產業生態實施系統性遏制的信號。而這種邏輯不僅沒有依據，反而會加深中美在經貿和技術合作中的對立。

二、中國企業的應對之策

1、客觀看待CMC清單，不應誇大其實質影響

針對美國的各種不合理清單，首先需要明確的是，在美國對中國企業的一系列排擠打壓舉措中，存在著具體類別各異、發布主體不同的多個清單，它們在對華企業的限制上也存在明顯差異。

騰訊、寧德時代此次被列入的CMC清單，它並非「制裁清單」，而是可被看作為「美國國防部非供應商名單」。和其他對比而言，CMC清單更具象徵性色彩，它強調的是美國國防部會將騰訊、寧德時代等企業排除在自身貿易對象以外。而2021年，小米也曾進入美國國防部的CCMC清單，然而CCMC和CMC雖僅一字之差，但從內容約束上，CCMC清單帶有制裁性質，CMC清單則沒有。

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

此外，更重要的是，對於騰訊、寧德時代，抑或是此前在CCMC清單「中槍」的小米等，它們自身定位明確、業務範疇清晰，都是聚焦於全球民用市場，致力於為廣大消費者提供創新的產品和優質服務的企業，顯然毫無意圖同美國軍方做生意。

2、透過合法途徑有效應對，中企移出清單已有先例

面對美國政府這種不合理的列入清單行為，中國企業可以通過合法途徑進行有效應對，這是一種切實可行的策略。歷史上已有多個成功案例表明，企業完全可以通過法律手段澄清事實，維護自身的合法權益。

以在2021年1月被列入CCMC清單的小米公司為例，其「躺槍」後，迅速採取法律行動，挑戰美方決定。小米通過聘請專業的國際律師團隊，深入研究美國相關法規，並在美國聯邦法院提起訴訟，要求移除其被列入黑名單的決定。

小米在訴訟中指出，美國國防部將其列入清單的理由缺乏充分證據，且違反了美國憲法中的正當程式條款。經過幾個月的法律程式，同年5月25日，美國哥倫比亞特區地方法院裁定支持小米的訴求，認定美國國防部的決定存在程式上的瑕疵，並最終將小米從清單中移除。這一勝利不僅為小米恢復了市場信心，也為其他中國企業提供了寶貴的法律經驗。

小米回應美國制裁。（小米集團）

此外，還有其他中國企業也通過合法途徑成功從清單中移除。例如，禾賽科技在2024年1月被列入清單後，通過與美國政府相關部門進行多輪溝通，並提交詳細的業務報告，最終在同年10月17日被移除。同樣，IDG資本也在2024年1月被列入清單，而在同年12月18日成功移除。這些案例均表明，企業不僅可以依賴法律訴訟，還可通過與美國政府積極溝通，提供透明的運營資訊，來爭取從清單中移除的機會，維護自身商業利益。

3、多元化布局與風險市場分散是中國企業海外經營的重要措施

面對美方的限制以及潛在風險，近年來中國企業已在多元化布局、加速開拓非美市場方面做出了重要突破。

以本次CMC清單中的兩家代表性企業為例，寧德時代已在強化其歐洲地區工廠建設，並加速在東南亞、中東和拉美地區的業務拓展。騰訊近年來也在東南亞、中東等「一帶一路」沿線國家，不斷推進本地化合作，其社交、支付、數位內容、雲服務等業務獲得愈加廣泛的認可，提升了其在新興經濟體中的影響力。

通過這種戰略布局，中國企業可以將制裁帶來的不確定性降到最低，同時為未來的國際競爭贏得更多主動權。

4、深化自主創新能力是中國企業應對外部壓力的核心途徑

美國對中國企業的限制不僅是在市場准入上，更多也集中在技術領域，這也反映了中國企業在部分核心技術和關鍵產業鏈上仍有薄弱之處。因此，加強自主研發能力、打造自主可控的技術體系顯得尤為重要。

近年來，中國企業不斷加大科研投入。以本次CMC清單中的寧德時代為例，其不斷提升動力電池的核心技術優勢，並推動電池材料的國產化進程。而騰訊，作為中國研發投入僅次於華為的企業，也在不斷加大對人工智能、大資料和雲計算技術的投入，推動數位生態構建和數實經濟的加速融合。

中美貿易戰以來，美國對中國企業和個人的制裁愈加頻繁。（視覺中國）

相信通過中國企業的不懈努力，不僅能夠減少對外部技術的依賴，還能增強在國際市場上的競爭力。

三、「風波」背後，中國民營企業需要更多支援

1、全球化逆風時代，民營企業承壓正在加大

我們正處在一個充滿競爭和挑戰的時代。在全球化逆風正盛、大國博弈波詭雲譎之時，以騰訊、寧德時代等為代表的科技民營企業，是經濟活力、技術創新和社會就業的重要來源和支撐。

但與此同時，它們在尋求海外發展時，往往面臨著雙重「煩惱」：一方面，極易受到業務開展國政府的政策打壓，進而被迫成為國家間政治博弈的工具；而另一方面，一些企業在國際舞台上合法正當的維權行為，又往往在母國國內層面被視為軟弱。

這在此前Tiktok的對美鬥爭中，已經得到彰顯——TikTok被西方輿論視為中國政府的工具，但當Tiktok尋求對美國合規時又被部分中國輿論認為是過度讓步妥協。

華為之後，美國還計劃以間諜活動為由對更多中國企業進行制裁。（路透社）

2、營造良好內部環境，對民企壯大和經濟發展至關重要

民營企業的成長離不開良好環境。每一次企業遭遇的挑戰與危機背後，都映射著國家經濟社會的整體發展。這一過程中，我們需要理解到，企業的成敗與否，不僅靠市場和政策，還需要公眾的支援與理解。

當民營企業發展遇到障礙與挑戰，公眾應避免僅僅站在旁觀者角度或「吃瓜者」心態，也不應被不實資訊和消極情緒所困擾。我們應當嘗試從全域角度，關注企業如何在公平競爭中取得發展、在合法手段下維護權益、在更大舞台上綻放光彩，而不是單純將特定事件或某段經歷作為一場「娛樂」事件。

推動公眾樹立理性思維，深入思考，並促進更加積極友善的輿論環境，這將為企業茁壯成長營造良好氛圍，也將為經濟社會整體的健康發展發揮重要建設作用。

（本文獲《觀察者網》授權刊載）

