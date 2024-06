美議員促禁寧德時代、國軒高科　兩企業回應：強迫勞動毫無根據

美國共和黨籍國會議員敦促拜登政府,將違反美國《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)的兩家中國電池製造商國軒高科和寧德時代列入實體清單。對此,兩家電池企業發公告回應表示,美議員指控強迫勞動毫無根據。



美國當地時間6月7日,美中戰略競爭特別委員會網站披露了由該特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)等多位美國會眾議院議員共同發起的一項名為《脫離外國敵對電池依賴法》的議案,要求禁止美國國土安全部從六家中國電池企業採購電池,同時希望推動與美國地緣政治對手在供應鏈方面的「脫鉤」。

這六家中國鋰電池企業為寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。

據此前報道,穆勒納爾在聲明中表示:「中國問題特別委員會在國軒高科和寧德時代的供應鏈中找到鐵證,顯示他們的生產過程與中國境內發生的維吾爾族種族滅絕情況息息相關,所以強迫勞動執法工作小組必須立即將國軒高科和寧德時代列入實體清單,禁止它們的商品進口美國。」

6月7日,寧德時代就上述指控發布英文聲明表示,美國國會議員指控公司與強迫勞動有關,是毫無根據的,完全是虛假的,指他們以不準確和誤導的方式引用有關供應商的信息。

且信中引用的供應商信息不準確且具有誤導性,其中一些供應商早已停止了業務往來,一些供應商從未產生業務往來,其余供應商的業務關系與任何違反適用美國法律法規的行為完全無關。

寧德時代:People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. (Reuters)