美議員促禁寧德時代、國軒高科　兩企業回應：強迫勞動毫無根據

美國共和黨籍國會議員敦促拜登政府，將違反美國《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的兩家中國電池製造商國軒高科和寧德時代列入實體清單。對此，兩家電池企業發公告回應表示，美議員指控強迫勞動毫無根據。



美國當地時間6月7日，美中戰略競爭特別委員會網站披露了由該特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等多位美國會眾議院議員共同發起的一項名為《脫離外國敵對電池依賴法》的議案，要求禁止美國國土安全部從六家中國電池企業採購電池，同時希望推動與美國地緣政治對手在供應鏈方面的「脫鉤」。

這六家中國鋰電池企業為寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。

繼美國福特汽車九月下旬宣佈暫停與中國電池製造商寧德時代的建廠計劃後，中國另一電池製造商國軒高科在美建廠計劃也正面臨阻礙。（網上照片）

據此前報道，穆勒納爾在聲明中表示：「中國問題特別委員會在國軒高科和寧德時代的供應鏈中找到鐵證，顯示他們的生產過程與中國境內發生的維吾爾族種族滅絕情況息息相關，所以強迫勞動執法工作小組必須立即將國軒高科和寧德時代列入實體清單，禁止它們的商品進口美國。」

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6月7日，寧德時代就上述指控發布英文聲明表示，美國國會議員指控公司與強迫勞動有關，是毫無根據的，完全是虛假的，指他們以不準確和誤導的方式引用有關供應商的信息。

且信中引用的供應商信息不準確且具有誤導性，其中一些供應商早已停止了業務往來，一些供應商從未產生業務往來，其余供應商的業務關系與任何違反適用美國法律法規的行為完全無關。

寧德時代：People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. （Reuters）

寧德時代強調，公司建立了嚴格的採購內部管控，確保採購過程完全符合相關要求，並部署了「CREDIT」審計工具包，評估電池供應鏈上企業的可持續發展績效，並加入聯合國全球契約，推動全球能源轉型和綠色發展。

國軒高科也在6月7日回應表示，任何關於公司存在使用強制勞動或與強制勞動相關的指控，都是毫無根據且絕對錯誤的。公司一向堅持尊重人權、保護員工權益的價值觀，對合作夥伴的選擇也是基於嚴格的審核機制和評估標準。

據《深圳衛視》報道，美國連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年前4個月，中國鋰電池出口至美國的金額為39.34億美元，同比減少9.3%，占中國出口總額的22.5%。今年5月，美國政府宣布，將大幅提高從中國進口的鋰電池產品關稅。針對中國車用鋰電池的關稅稅率今年將從7.5%提高到25%，到2026年，非車用鋰電池的關稅稅率將從7.5%提高到25%。

彭博社曾報道指，全球前十大電池供應商中，僅3間非中國企業。美國的做法顯示，國會將試圖進一步推動五角大樓和國土安全部門的供應鏈與中國「脫鉤」。