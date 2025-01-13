緬北剷平，妙瓦底崛起？電詐陰影籠罩泰國重創遊客信心

內地演員王星在泰國遭遇「劇組騙局」事件讓電信詐騙這個老話題又熱了起來，也讓不少打算去泰國旅遊的中國人擔心自身安全。許多人納悶，這兩年中國聯合緬甸有關方面打擊電信詐騙不是取得很大戰果嗎，為何還會有類似王星案件這類聳人聽聞的事件發生？



1月10日，公安部新聞發言人張明對媒體說，2023年7月以來，中國部署打擊緬北電信網絡詐騙犯罪專項工作，累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5萬3000多人，摧毀了臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區已被全部剷除。

緬甸詐騙營近月「復活」。入境處及保安局1月12日在機場，向前往東南亞的航班的乘客派發小冊子，提醒他們提防相關情況。（廖雁雄攝）

不過，緬北地區電詐園被剷除，不等於緬甸等地的電信詐騙就一蹶不振。緬甸境內的電詐組織者已將詐騙窩點從緬北向其他地區轉移，王星這次就是被騙到與泰國相鄰的緬東妙瓦底詐騙園。

張明也坦承，當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。電信網絡詐騙仍然是發案高、損失大、危害嚴重、群眾反映強烈的主要犯罪類型；詐騙集團組織嚴密，有的實施封閉式管理，透過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。

同時，詐騙頭目和骨幹指揮境內人員從事APP製作開發、引流推廣、轉帳洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。詐騙手法加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身訂製詐騙劇本，受騙群體廣泛。境外窩點規模仍然龐大，緬北涉詐犯罪問題得到明顯改觀，但境外仍存在大量為電信網絡詐騙提供場所的所謂「科技園」「開發區」等。

針對電詐依舊猖獗，張明稱，中國公安機關將縱深推進「雲劍」「斷流」「拔釘」等專項行動，持續保持嚴打高壓態勢。對境外詐騙窩點，全面開展國際執法合作，堅持不懈盯著打、追著打，堅決摧毀境外詐騙窩點，通緝重大涉詐逃犯。

雖然中國警方不斷表明打擊境外電詐的決心和成績，但王星事件給民眾帶來的不安短期內恐怕難以消除。一時間，泰國似乎成了旅遊高危地區，一些內地遊客已經開始打消去泰國等地旅遊的念頭。有旅遊從業者稱，去泰國機票的退訂率超10%。

王星被賣豬仔｜8大誘因令人還是想去泰國旅遊 泰觀光局教自保法（01製圖）

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據《藍鯨新聞》報道，此前不少自由行的遊客，現在都選擇了跟團遊。深圳一家旅行社表示：「確實有遊客因為這個事情不敢去，為此我們還勸說了很久，但多數遊客最後還是去了。因為不去的話會損失高額的機票酒店費用。現在是泰國的旅遊旺季，機票酒店都很緊張，國外酒店都是預定後全款轉帳過去的，行程安排了就沒法退款了。」

為消除王星事件影響，1月11日，泰國國家旅遊局發布《關於進一步加強中國遊客赴泰旅遊信心的聲明》，強調泰國將盡最大努力為中國遊客提供優質的旅遊體驗，希望中國遊客對赴泰旅遊依舊充滿信心。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

旅遊是泰國的支柱產業，也是中國人喜歡的旅遊目的地之一。據泰國方面統計，2024年赴泰國外國遊客超3500萬人次，其中中國遊客最多，達670萬人次。泰方預計，今年到泰國的中國遊客有望增加到700萬至800萬。

王星事件將會對內地遊客赴泰國旅行產生多大影響，目前還不好說。不過，這些年中泰關係整體上不錯，如果王星事件這類情況今後不再出現，泰國對中國遊客的吸引力應該還能恢復。

電信詐騙在中國不是什麼新鮮話題。近些年來，隨著中國深入打擊電詐行為，電詐窩點在中國境內已經很難生存，便向緬甸等少數東南亞國家轉移。一度十分猖獗的緬北地區在中國與緬甸有關方面聯合打擊下，如今也基本消停。但在妙瓦底等由當地武裝派別控制的地區，由於中國的影響力難以滲透，成了新的電詐樂園。有統計稱，目前緬甸各地從事電詐行業的中國人仍高達10萬。

王星。

據《大公報》報道，與泰國湄索一河之隔的妙瓦底，有大大小小十幾個詐騙園區，包圍它們的水泥牆和鐵絲網高達數米，中間還有瞭望塔，可謂戒備森嚴。園區裡的建築物也很豪華，而且設施極為齊全，猛一看還以為是別墅群。而且，現在還有新的樓盤在熱火朝天開工，一片「欣欣向榮」的景象。

有網民抱怨，中國現在已經十分強大，為何不能像在緬北那樣，將妙瓦底這樣的電詐園區一鼓蕩平？

這種想法顯然不切實際。中國不可能像制約緬北地方武裝那樣控制緬甸各地的武裝派別，就算緬甸政府和軍方，也難以掌控妙瓦底的地方武裝勢力。至於用武力清除別國境內的電詐窩點，牽涉到他國主權和領土完整，中國更不可能去嘗試。

中國要完全剷除境外電詐窩點，目前顯然無法做到。官方能做的，除了盡力與他國有關方面合作打擊電詐窩點外，更要持續提高本國民眾的防騙意識，不要相信各種詐騙電話，也不要輕信出境掙錢的「好事」。同時，中國各大電信運營商也要加強對「虛擬電話號碼」的管控，爭取從源頭上卡住電詐分子的號碼來源，減少電詐發生的幾率。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

