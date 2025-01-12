緬甸詐騙營｜起底妙瓦底詐騙陷阱：剃頭是一種精神控制

這兩天，中國籍男演員王星（藝名：星星）應約赴泰拍戲後在泰緬邊境失聯一事引發廣泛關注，從王星女友嘉嘉1月5日晚在社交平台「教科書式求救」、多位公眾人物轉發擴大影響力，到1月7日下午泰國達府移民局接到王星，多方努力下，不到48小時當事人成功獲救，距離其3日中午失聯不到100小時。抵達泰國時，王星頭髮已被剃光、面色疲憊。



【本文轉載自《觀察者網》作者：嚴珊珊】



據《泰國問詢報》消息，王星在緬甸妙瓦底縣妙瓦底鎮水溝谷（Shwe Kokko）被發現，當地據稱是賭博、電信詐騙和非法交易的中心。泰國媒體Khaosod English稱，據王星自述，他越過邊境進入緬甸後意識到被騙，但感到無力反抗，隨後接受了大約2-3天的打字訓練，學習如何輸入針對中國人的欺詐性信息，還沒有接受電話或對話訓練。報道稱，雖然王星被困時處於恐懼狀態，但並未受到身體上的傷害，其左腿紅斑應為胎記。

泰媒還稱，泰國政府在進行救援行動時與緬甸少數民族地方武裝進行了協調，這次行動針對兩個地點——第一個地點有10名中國公民；第二個地點，也就是王星獲救的地方，有50名中國公民。

此次事件獲得廣泛關注，嘉嘉強調對方引誘王星時答應的薪酬和其平時接戲水平並無差別，可見詐騙集團手段之多、套路之深已經不局限於「高薪求職」這樣的騙局，而是垂直細分陷阱，抓住了特約演員接戲難的困境。

1月7日晚，旅泰中國媒體人岳漢告訴觀察者網，王星失聯一事在泰國社會反響極大，泰國國內主要擔憂是「嚇壞了中國人，影響泰國旅遊業」，並且泰國民眾對「有中國人參與的灰產跨境犯罪」怨聲載道。岳漢表示，詐騙集團「與時俱進」地發明出了以試鏡派係為幌子的人口販賣模式，至於剃頭，則是對園區人員的一種「精神控制」。

王星。

中國劇組赴泰取景增多，緬甸詐騙集團受「啟發」抓住特約演員心理弱點

此次王星事件能獲得龔俊、秦嵐、大鵬董成鵬、張藝興等具有知名度的藝人的轉發，有一個因素是王星雖然不算「小明星」，但是有台詞、有前景（正臉出現在鏡頭裡），跟知名演員演過對手戲，他們對他有一些印象，在演員表的集體出演名單裡有姓名，是「橫漂」里正兒八經的演員——「特約演員」，橫店群眾演員大致被劃分為四類：群眾演員、前景演員、特約演員、特型演員，特約演員每天會有幾百至一千多元甚至更高的收入。

王星曾在劇集《狐妖小紅娘月紅篇》中飾演牧童，並參演過《玫瑰的故事》《獵罪圖鑑2》等劇集。

王星女友嘉嘉稱，王星在某演員接戲群收到自稱為「泰國GMM格萊美公司演員統籌」的顏十六發布的組訊，「薪酬和他平時接戲水平並無差別」，試戲成功後決定前往泰國進組，期間一度因對拍攝信息和地點存疑找藉口拒絕，但被對方強硬反饋太臨時換不了人。

王星女友發布的聊天記錄，對話框右側為王星，左側為自稱泰國公司演員統籌的人。

「現在演員行業接戲很難，他英語口語好，希望能拓展海外機會，並有長期合作，為避免失信，更希望利用口語專長抓住海外機會，決定前往曼谷進組。」王星女友嘉嘉寫道。

嘉嘉這裡提到了一個關鍵信息，並非高薪吸引，對方抓住的是王星的心理需求——影視寒冬下對工作機會的珍惜，怕得罪大公司演員統籌以後難接活，英語較好希望能拓展一條謀生之路。

王星女友嘉嘉發布的聊天記錄，對話框右側為嘉嘉，左側為王星

嘉嘉在網上求助後，多位有相似經歷的中國演員也稱曾收到過同一伙人的試戲邀約，有人在王星之前就前往泰國，但發覺異常最終安全回國。

旅泰中國媒體人岳漢告訴觀察者網，通過試戲引誘受騙人的案例之前較少聽聞，不過，泰國政府近年來大力倡導外國劇組來泰拍攝，而中國劇組也常去泰國拍攝一些在中國內地不便取景的涉案驚悚劇，因此中國演員、網紅、劇組、短劇團隊、直播團隊在泰國如過江之鯽。正是這種情況「啟發」了緬甸詐騙集團，後者「與時俱進」地發明出了以試鏡派系為幌子的人口販賣模式。

跨境詐騙集團的套路正在不斷更新。據岳漢了解，此前詐騙集團多以招聘客服、網站維護、地產銷售、市場營銷等職位引誘人前去參與電詐活動，近年來又增加了新媒體運營、跨境電商、加密貨幣等新種類。針對女性，有些犯罪團伙會以網紅拍劇、短期賣淫等名目吸引人去，去了之後就「身不由己」，淪為犧牲品。

如果提高警惕，這種騙局其實存在破綻。岳漢提到，境外公司一般不會直接從中國國內招聘，因為辦理工作簽證和語言水平對海外企業而言都是很大的問題。即便有人才需求，正規企業也會優先從國內派遣，或者從泰國本地招聘。那種「不需要語言，不需要經驗，不辦理工作簽證，讓你直接免簽過來」的招聘，多半值得懷疑。

1月6日，泰國GMM格萊美公共有限公司發布聲明稱，引誘王星赴泰的顏十六冒充該公司工作人員，該公司與此事沒有關係，「我們的藝人和演員選拔過程是透明的，嚴格遵守我們既定的程序。我們不會通過私人渠道聯繫任何個人，也不會要求任何申請人支付任何費用。」

另據紅星新聞援引多位業內人士介紹，GMM格萊美有自己的演員團隊，旗下有大量演員，它的生產模式和TVB很像，劇集的演職人員都是公司的簽約員工。另外，在演員酬勞方面，GMM格萊美提供的費用並不高，遠遠不如中國國內，所以千萬不要聽信去泰國拍戲有高片酬。

一位演藝圈前從業者向封面新聞透露，通常一則正規的組訊，劇情簡介的邏輯清晰流暢，而且會寫明題材、播出平台、籌備地址、拍攝周期和選角工作室，留下的工作人員聯繫方式里，也會有電話號碼甚至郵箱，並且不全然是化名。

「剃頭是一種精神控制」，有人在離開妙瓦底前被迫錄「自願聲明」

王星獲救後，不少網友注意到其已被剃頭，網友猜測這種髮型是詐騙集團方便識別和管理的手段，如果被困人員逃跑會被當地人送回領賞。對此，岳漢表示：「剃頭是一種精神控制，也有防止逃跑方便追捕的功能。在緬甸境內即便逃亡，也很容易被抓回，甚至當地警察和武裝都與園區有所勾結，只有進入泰國境內，安全才算有了些保障。」

王星失聯前的最後定位是與緬甸妙瓦底有一河之隔的泰國湄索縣，《泰國問詢報》稱王星在妙瓦底水溝谷被發現，這一事件讓妙瓦底這個賭博、電信詐騙和非法交易的中心再次進入公眾視野。

嘉嘉擔心王星安全，要求其不斷發定位，定位消失在泰國湄索

據岳漢介紹，妙瓦底靠近泰國，地勢平緩，園區通常規模較大，組織化較強，與大家經常聽到的緬北詐騙園區並無本質區別，不同之處只是在於背後庇護的武裝力量不同。泰國也有大批民眾被誘騙或蠱惑前往周邊國家從事電詐，「不過緬甸內戰不斷名聲在外，泰國人也不太敢去，倒是隔壁柬埔寨有更多從事電詐的泰國人，當然組織頭目也多半是中國老闆。」

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

《泰國問詢報》7日下午曾援引報道稱，王星告訴控制妙瓦底的克倫邊防軍（BGF），自己是「去探望水溝谷的一名家庭成員」。不過這一說法很快被泰國媒體Khaosod English推翻，該媒體稱，據王星在泰國自述，他越過邊境進入緬甸後意識到被騙，但感到無力反抗，隨後接受了大約2-3天的打字訓練。

泰國達府移民局接到演員王星。泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊

觀察者網注意到，此前引發關注的「被騙至緬甸妙瓦底的中科院博士」曾在獲救後稱：「離開之前，他們要求我儘量不透露園區內的事情，並且要我照着他們寫好的稿子，寫一個聲明，並且錄像。大致內容是逼迫我承認自願進入園區，撇清他們的責任。從園區出來的人都要被迫錄像。」

「泰國社會對此事反響極大」

據泰國媒體Amarin TV消息，泰國總理7日就此事發聲，向媒體公布了省警察第6區正在湄索邊境等待接回王星的消息，並強調泰國政府將妥善處理此事，確保不會對旅遊業產生負面影響。

據岳漢觀察，泰國對此事的主要擔憂是「嚇壞了中國人，影響泰國旅遊業」，「並且泰國民眾對有中國人參與的灰產跨境犯罪怨聲載道，頗有一種『中國壞人做了壞事，憑什麼讓泰國背鍋』的冤屈感。」

「這一次事件在泰國社會反響極大，但是泰國民眾的情緒與中國民眾並不同步，更多的是對中國跨境犯罪分子和緬甸詐騙園區的憤恨，同時對中國網友『泰國太危險，給錢都不去』的言論的反感。」

王星成功獲救後，中國駐泰使領館對泰國政府及其他有關各方為此所作努力和富有成效的工作表示感謝。王星本人在泰國達府接受當地媒體採訪時表示，感謝泰國政府和移民局的幫助，讓他安全抵達當地。