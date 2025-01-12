緬甸詐騙營｜2中國男曼谷包車往清邁險被賣豬仔　泰軍方及時營救

據內媒《新京報》報道，泰國時間1月9日，泰國軍方在一個邊境的村莊發現兩名中國籍男性，二人計劃包車前往清邁旅遊，警方確認他們可能是受騙被人口販賣集團拐賣，因為發現二人的地方有天然通道步行進入緬甸。



兩中國男包車前往清邁險被賣豬仔。（影片截圖）

兩中國男包車前往清邁險被賣豬仔。（影片截圖）

報道指，1月9日，泰國曼努特種部隊第421步兵連派出一個行動小組，在達府朴帕縣下轄的一個村莊巡邏，過程中發現了27歲與36歲的兩名中國籍男子。

兩中國男包車前往清邁險被賣豬仔。（泰國新暹）

兩中國男包車前往清邁險被賣豬仔。（泰國新暹）

經詢問，對方稱於1月9日凌晨5點左右通過素萬那普國際機場入境泰國，計劃前往清邁旅遊。兩人以與一名包車司機商定，以2000泰銖的價格將他們送往清邁旅遊。9日上午10點，一名泰國男子前來接兩人，並於下午6點將他們送到達府朴帕縣。司機告知他們稍等約30分鐘，將會有另一輛車前來接應，隨後安排他們前往對岸（緬甸）。

兩中國男包車前往清邁險被賣豬仔。（影片截圖）

當晚6點20分，泰國軍方發現兩人，確認他們可能是受騙被人口販賣集團拐賣，因為該區域可通過天然通道步行進入緬甸。隨後警方將兩人帶到達府湄索警察局登記備案，並安排將兩人送回住所，聯繫其家人安排回國行程。