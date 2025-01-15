第一波來小紅書的美國白左

美國民眾開始組團來到小紅書，用他們在抖音上分享自己生活點滴的方式刷屏。他們自稱是「抖音難民」，不知道這個稱謂對字節傷害更大，還是對小紅書更尷尬，總之，我們是興奮的。

X的許多用戶被馬斯克活生生逼到了Bluesky，抖音的許多用戶則被拜登活生生逼到了小紅書。但最吊詭的是，有傳言說字節還在考慮是否跟X的老板合作，盡管有人辟謠，但我覺得這種可能性似乎不小。

另一個吊詭的是，這第一批給咱們小紅書帶來潑天流量的，據我觀察，不少都是美國白左民眾。他們已經開始有一些視頻在講，「如果你支持了我們大選中的黃頭髮的那位，那麽請你們取關我。」而中國有大量特朗普粉。所以這個趨勢會如何發展，有待進一步觀察。是美國民眾現身說法批判美國總統，還是某些國人給美國民眾普及所謂旁觀者清？

裏面也有一兩個支持巴勒斯坦的在埃及生活的美國人，代表了自認為一切呼籲和平的普通民眾。所以你要說完全不讓他們在我國的平台上講政治話題，可能做不到，但是如果讓他們講，那就是很有趣的現象了。會不會有美國白左跟我國特朗普粉對罵？

另外，看到有我國網民評論，這個現象剛好可以說明我國軟實力正在發揮作用。的確可以，但也需要進一步觀察，畢竟似乎許多美國人是「組團」來的，他們大多數在分享美式生活方式。這些美式軟實力同樣在影響著看熱鬧的中國受眾。

舉個例子你們看看：

但當然，這種交流方式很有趣，它讓我們看到了更多可能性，也有助於我們的網民（乃至審核工作人員）對外國人和我國社會的關係有更充分的、更客觀的認識。

美國白左總體而言，生活方式更加多樣化，尤其喜歡彈唱。所以不用去外網，就能看到美式音樂表達方式，也是新年裏的一大樂趣：

有人唱流行樂，有人唱重金屬搖滾樂，有人唱爵士樂。自帶流量的西方民間樂壇。讓我們過足了癮。我們的民間音樂趕緊跟上！

還有不到一周，抖音就有下文了，特朗普也有下文了，美國社會也進入一個新的大分裂階段。別忘了，這次大選，普選票數特朗普並沒有過50%呢。

此時此刻，小紅書的人怕是已經有點「人怕出名豬怕壯」的感觸了吧。只是不知字節的人會怎麽想？苦憂參半？說不定隨時可能在美國最高法勝訴也不好說呢！期待我國兩家熱門社交媒體在西方媒體頭條的雙喜臨門：

本文獲微信公眾號《熊法通則》授權轉載。

