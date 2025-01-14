美國TikTok禁令將生效「抖音難民」大舉移居小紅書　登下載榜第一

美國最高法院10日就TikTok提請的相關上訴進行辯論，最終結果雖未宣佈，但外界仍不樂觀，假使禁令生效，蘋果（Apple）和谷歌（Google）等第三方平台將停止TikTok在應用商店的上架。



然而，內地另一個標榜生活風格內容的社群軟體「小紅書（Red book）」卻異軍突起，昨（13）日登頂「App Store下載榜」，緊隨其後的是TikTok旗下的照片共享應用軟體Lemon8和OpenAI的ChatGPT。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（App Store截圖）

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（小紅書截圖）

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《界面新聞》報道，打開小紅書，隨處可見美國用戶用英文發佈的內容，他們還給自己加上了「TikTok難民」的標籤，以「打擾了」的客氣姿態在小紅書上發布動態。而小紅書用戶也表現出歡迎態度，紛紛在評論區打出「Welcome」。

據悉，這批用戶稱自己是「TikTok難民」的主因是，TikTok在美國面臨著被封禁的危機，相關法案計劃在19日禁止美國用戶使用TikTok，這使得不少美國用戶得尋找新的社群平台來滿足社交和娛樂需求。

值得注意的是，「TikTok難民」的留言區紛紛開始出現向美國用戶介紹中國美食美景的留言，甚至還出現小學生尋求幫忙寫英文作業等內容，這也使不少「TikTok難民」的貼文在一天內獲得了許多流量。

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小紅書標榜兼具社交與生活分享功能的應用，涵蓋美容、購物、旅遊、生活、文化等不同領域，主要對象為年輕族群，甚至是女性年輕族群。正因其較少敏感的政治性內容，逐漸成為部分欲離開TikTok用戶的新選擇。

對「小紅書」經營團隊而言，本次在美國地區爆紅，有助於進一步擴大其海外用戶規模和國際市佔率，還可藉此提升全球影響力。

然而，小紅書的翻譯功能未臻完善，交流存在一定障礙。同時，美國用戶發出的內容勢必更加多元化，在大陸內容審核與管理上，也成為外界觀察的重點。

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