吳學明：從「TikTok難民」看美國夢褪色　歡迎海外創業者赴大灣區

「美國一直標榜自己是言論自由的典範，但他們的政府卻在扼殺民衆的言論自由、分享自由。」随着美國對TikTok禁令的擔憂情緒不斷蔓延，中國社交媒體應用小紅書（RedNote）近期在美國迅速走紅。1月13日，大量被稱為「TikTok難民」的用戶開始湧入小紅書，使其一舉登上蘋果應用商店免費應用程序下載榜榜首。在廣東兩會召開期間，這一現象也引起了廣東省政協常委、粵港澳大灣區青年總會主席吳學明的關注。他在接受GDToday記者的採訪時表示，當中國政府積極鼓勵中國企業拓展海外市場時，美國政府卻在阻礙其民衆和企業的「出海」之路，「所謂的『美國夢』正在漸漸熄滅」。



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吳學明對記者說，他曾在哈佛大學求學多年，那時所感受到的是自由的氛圍以及充滿活力的創業環境。然而近年來，美國卻變得愈發保護主義，愈發封閉，不願看到其他國家發展得好。與此同時，中國持續深化改革開放政策，國門越開越大，為全球創業者打造了一片充滿希望的熱土。在這樣的大環境下，我國衆多社交平台、電商平台得以蓬勃發展，甚至早已超越了美國同類型平台。「但美國政府就是容不得別人好，既然自己競争不過，那就幹脆禁止人家。如今的美國，與我當年所見已大相徑庭。」

吳學明直言不諱地批評道，在一個自诩擁有高度言論自由的國度，美國政府卻在現實中大肆壓製民衆的聲音，「連分享生活的美好都不被允許」。此外，他還着重指出，美國政府的所作所為也在嚴重阻礙本國民衆和企業「出海」拓展機遇。他不禁質疑：「當我們談及『出海』時，美國人同樣也在積極尋求海外市場的拓展。美國政府為何要阻撓這種積極的發展态勢呢？反觀我國政府，卻始終堅定地支持企業邁向世界舞台。」

吳學明指出，常常見到美國媒體或政客對中國的抹黑，稱中國封閉，然而美國民衆的真實想法卻并非如此，此次「TikTok難民」事件便是一記響亮的「耳光」，狠狠地打在了美國政府的臉上。「美國民衆在衆多社交平台中，最終選擇了中國的小紅書，這正是以實際行動表明，他們渴望與中國交流，願意深入了解中國。」

近年來，吳學明親眼目睹了越來越多的美國人、加拿大人紛紛來到中國開啟創業之路。他向記者講述了自己與外國創業者交流的經歷，這些創業者常常向他咨詢如何在中國開展業務，比如怎樣借助小紅書進行營銷，或者通過抖音推廣產品。「這充分彰顯了中國在商業和技術領域的強大吸引力」，他說道，「無論是商業人士還是普通用戶，都對抖音等中國社交平台有着高度的依賴。」

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吳學明指出，社交平台用戶偏好轉變背後不僅反映出美國對言論自由的幹預，也揭示出粵港澳大灣區未來的一個新的經濟增長點。與此同時，中國在持續推動高水平對外開放的進程中，這片充滿活力的土地正吸引着越來越多的國際人才紛至沓來。為了更好地匯聚全球頂尖科技人才，助力粵港澳大灣區打造成為世界一流科技創新中心，吳學明在今年廣東省兩會上帶來提案《關於加快粵港澳大灣區構建「基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐」全過程創新鏈的建議》。

在提案中，吳學明強調了加強國際高端人才引進政策支持的重要性，建議簡化簽證手續，并提供稅收優惠、住房補貼以及完善的配套服務，以此吸引全球頂尖科學家和技術專家在大灣區落戶扎根。同時，他提出要推動產學研深度融合，培養創新人才，支持高校與龍頭企業聯合開設創新研究生項目，通過「雙導師製」模式，培育具有實踐能力的創新型人才。此外，吳學明還建議充分利用港澳的國際化平台優勢，加強與全球其他三大灣區，即紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區的合作，共同構建國際科技創新聯盟，促進跨區域的技術交流與合作。「我們熱烈歡迎更多海外創業者來到粵港澳大灣區，親身感受這裡的自由與開放氛圍，去追尋屬於他們的『中國夢』。」吳學明說。