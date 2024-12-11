TikTok搬救兵　想「等一等特朗普」？

上周，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院作出裁決，維持美國總統拜登簽署的一項法案，要求母公司字節跳動在明年1月19日之前剝離TikTok，否則該應用將在美國被禁用。TikTok方面隨後表示，將向美國最高法院提起上訴，並尋求臨時限制令。



12月9日，《路透社》援引法庭文件內容報道稱，TikTok和字節跳動聘請了在美最高法院相關訴訟中經驗豐富的資深律師諾埃爾．法蘭西斯科（Noel Francisco），以應對在美最高法院的上訴。

值得一提的是，法蘭西斯科曾在特朗普首任政府中擔任美司法部的第四號人物——美國副總檢察長。其律師事務所Jones Day的合夥人哈希姆．莫普潘（Hashim Mooppan）也將一起代表TikTok。

2020年9月15日，TikTok 位於美國加州的總部。（Reuters）

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院上周做出維持「不賣就禁」法案的裁決後，當地時間本周一，TikTok及其母公司字節跳動向該法院提交緊急動議，申請暫緩執行法案，以等待美國最高法院的審查。

他們在一份提交法院的文件中警告稱，如果沒有臨時禁令，該法律將在6周後生效，導致TikTok這一美國熱門言論平台在新總統就職典禮前夕關閉，影響該應用超過1.7億的美國月活躍用戶，造成「無法彌補」的傷害。同時這將大幅削弱其對字節跳動及其投資者的價值，重創依賴TikTok推動銷售的企業。

法庭文件還稱，「應該給予足夠的時間讓即將上任的特朗普政府解決這一問題」。其中提到，暫停實施該法律將給當選總統特朗普領導下的政府留出時間以確定其立場，這可能「會消除即將發生的損害和最高法院審查的必要性」。

據報道，法蘭西斯科的律師事務所Jones Day為特朗普2016年的總統競選活動提供了諮詢服務，其中的許多律師在特朗普的第一個任期內也發揮了重要作用。

在2017年至2020年擔任美國副總檢察長期間，法蘭西斯科代表時任美國政府處理了150多宗案件；而作為特朗普的堅定捍衛者，法蘭西斯科在最高法院更是為推動特朗普的議程「立下汗馬功勞」，親自為包括「穆斯林國家旅行禁令」等在內的17宗案件辯護。

美媒當時評價稱，「在超過一半以上的時間裡，法蘭西斯科和代表聯邦政府在最高法院出庭的精英律師團都能成功地讓大法官緊急停止下級法院的命令——這是一個非同尋常的成功率。」

在這張攝於2023年1月25日的插圖中，可以透過碎裂的玻璃看見社交媒體平台TikTok的標誌。（Reuters）

另據《彭博社》報道，TikTok的法律團隊還包括，曾在里根政府擔任美國司法部副總檢察長助理、克林頓政府的美商務部法律總顧問安德魯．平卡斯（Andrew Pincus）。報道稱，上述律師均未做出回應，美國司法部拒絕回應，TikTok則對法蘭西斯科的聘用不予置評。

這份動議指出，美國政府可以暫停執行該法律或「減輕其最嚴重的潛在後果」，法案已經賦予了美國總統和司法部長「對其條款的時間和實施擁有廣泛的自由裁量權」，而且暫停禁令不會「對國家安全構成迫在眉睫的威脅」或「對政府造成實質性損害」。

報道引述文件內容稱，TikTok要求上訴法院在12月16日前對這一請求做出裁決。其還強調，美最高法院受理此案「並推翻裁決的可能性很高，因此有理由暫時中止法案實施，以便為進一步審議爭取時間」。

不過美國司法部對此表示，上訴法院應迅速駁回這一請求，讓最高法院有更多時間間審理字節跳動和TikTok的複審申請。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

《華盛頓郵報》指出，TikTok提交給聯邦上訴的動議如果獲得批准，將在特朗普就職之前得以暫停執行「不賣就禁」法案。

目前尚不清楚特朗普是否會在明年1月20日上台之後改變法律。特朗普在第一個任期內試圖禁止TikTok，但他在今年總統競選期間改變了態度，聲稱不會再尋求禁止TikTok。

特朗普的過渡團隊還沒有說明新一屆政府會如何「拯救TikTok」。《美聯社》早前報道稱，特朗普可能要求司法部放棄執行法律。但分析人士指出，執法自由裁量權或行政命令不能凌駕於現有法律之上，這將限制特朗普採取單邊行動的空間。

特朗普也可以選擇敦促國會廢除法案，但這需要得到國會共和黨人的支援，而共和黨人普遍贊成剝離TikTok。眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨人約翰．莫勒納爾6日聲稱，他相信特朗普將「促成美國接管TikTok」。

12月6日，特朗普任命的美國國家安全顧問邁克．沃爾茨（Mike Waltz）在接受福克斯新聞網採訪時聲稱，特朗普「想拯救TikTok」。他同時表示，美國人民絕對需要被允許使用該應用，但特朗普的新任政府也「必須保護美國的數據」。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

內媒《觀察者網》專欄作者方興東對此指出，TikTok置身於中美博弈的最前線和雙方壓力彙聚的最前沿，真正決定其走勢和命運的，並不是商業和法律等因素，而是中美兩個大國數字地緣政治的整體走勢。

方興東認為，特朗普2.0政府下，TikTok面臨的凶險可能一點不會比拜登政府的這4年來得小，面臨的政治、法律、商業和社會輿論的衝擊以及應對局勢的心力交瘁，可能一點也不會比拜登階段以及特朗普1.0來得低，「因此，我們必須做好應對更嚴峻局勢狀況的心理準備，必須做好為生存而進行更艱苦卓絕的鬥爭準備，也必須做好面臨更糟糕的局勢和結局的準備。」

此前，外交部發言人表示，美方透過涉TikTok相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

