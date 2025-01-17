小紅書超過70萬新用戶入駐　蜜月期可以持續多久？

兩天內有超過70萬新用戶加入平台，應用下載量同比增長逾200%，登頂蘋果應用商店榜單。有人將這突如其來的流量形容作「潑天的富貴」。



沒錯，說的就是「小紅書」，一個本來只在中國網民與海外華人圈內流行的中國社交平臺，本周因為「TikTok難民」的湧入，突然名聲大噪，引起各方國際媒體的注意。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（Getty Images）

即將來臨的星期天（1月19日）就是美國實施TikTok「不賣就禁」法案的大限之日，TikTok的1.7億名美國地區使用者何去何從一直是關注焦點。許多用戶本周「投票」了：為了對美國政府以資料安全為由封殺TikTok表達不滿和反抗，這些自稱「TikTok難民」的用戶故意湧入小紅書註冊，主動將自己的資料交給另一家中國公司。

小紅書被稱為「中國版Instagram」，目前用戶逾3億，從2021年以來便曾多次嘗試開拓國際市場，但未獲成功。

和騰訊「微信」、位元組跳動「抖音」等平臺分別開設中國國內版和國際版的做法不同，小紅書當前只有一個版本的應用程式，沒有將海外和中國國內用戶分開。「TikTok難民」湧入小紅書，意味著一群千里之外的「老外」，突然有機會踏入中國互聯網的腹地，直接接觸到真實的中國人；對許多被網路防火牆隔離的中國網民來說，他們無意中也打開了一個視窗，可以看到不一樣的世界。

面對TikTok料將停用，連日大量自稱「TikTok 難民」的用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（TikTok 截圖）

對於「TikTok難民」的新來乍到，大部分中國小紅書用戶都擺出了歡迎和接納的姿態，有開課教小紅書用法的，有和「難民」交流物價、工作問題的，「難民」們也紛紛戲繳「貓/狗稅」（Cat/Dog Tax），即分享自家的貓貓狗狗照片，換取中國用戶的「認可」和「允許在本平臺活動」的證明，還有跟中國用戶互亮英文、數學作業求助的……有評論形容，那是一種「世界大聯歡的氛圍」。

不過，這樣的蜜月期可維持多久？

記錄了這場「中外交流」首24小時的微信公號「NOWNESS現在」指出，不到48小時，一些中國用戶就開始抱怨，自己的小紅書首頁突然被演算法推薦到各式英文筆記，而這不是他們想看的內容，希望推薦頁面回歸到以前。「讓我們說中文」「捍衛主體性」逐漸形成趨勢，而抱怨海外用戶「無聊」、小紅書內容更「深」的發言，也迅速增加。

兩國網民在文化、意識形態上的摩擦也逐漸顯露。有自媒體就說，第一批轉移到小紅書的「TikTok難民」，不少是美國白左民眾，而中國有大量特朗普粉，接下來搞不好可能會出現這兩個陣營對罵的畫面。

這種分歧已在支持特朗普的億萬富豪馬斯克母親梅耶·馬斯克的小紅書帳號反映出來。今年76歲的梅耶·馬斯克從事模特工作50年，在小紅書擁有60萬粉絲，一直以來，她的評論區都只看到中文用戶發文歡迎她光臨某地，誇獎贊她著裝優雅氣質大方，「怎麼培養的那麼優秀的兒子，快告訴我們」。

美國TikTok難民湧小紅書 馬斯克媽媽意外遭｢自己人｣圍攻關評論區

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厭惡矽谷巨頭（包括馬斯克全資擁有的社媒X）的「TikTok難民」一來到小紅書，英文評論對她卻沒句好話：「為什麼你在這裡」「誰幫我找到拉黑鍵」「很快這個地方就會被改叫Y而你們得交20塊月費才能編輯了」。還有人和中國用戶分享梅耶·馬斯克過去引起爭議的言論，搞到最後，她只好關閉了公開評論功能以求清淨。

兩國網民對梅耶·馬斯克評價的分歧還只是小菜一碟，更富火藥味的議題多得是。據報導，已經有美國使用者在問及「中國和香港法律有什麼不同」「中國人對LBGTQ（性少數群體）有什麼看法」時碰了釘子，還有一些中國用戶乾脆主動警告外國用戶不要發表敏感言論，並應承認臺灣是中國的一部分云云。

實際上，除了網民之間的價值衝突，中國互聯網的監管、審查制度看來也是一道最終將考驗美國用戶的坎。

不過，《環球時報》原總編輯胡錫進就認為，「TikTok難民」湧入小紅書顯示，中國互聯網正朝著全球網民聚會共處的新中心嬗變，兩國網民突然以前所未有的方式在中國公司主導的網路平臺上實現海量交流，若以慣常方式來推動，花再多錢也未必能做到。他呼籲官方要根據新情況，朝著國際上的普適性調整管理辦法，增加中國互聯網的對外包容性。

不少美國人「入鄉隨俗」，乖乖繳納「貓稅」。（小紅書）

知名自媒體公號「兔主席」則對小紅書成為全球性社區的前景比較悲觀。他發文說，小紅書面向中國受眾、中國群體，美國內容創作者延續之前在TikTok的內容發佈，稍微做一些調整（例如增加一些對中國友好的內容），就有望圈到無數的中國粉絲、獲取巨大的流量、成就感、價值感，也看看未來有沒有什麼變現的中國商機，但他們還是以強勢、優勢文明自居，是一種單向的文化輸出，「本質就是我們擺了個檯子，讓他們來給我們講美國故事來了」。

他還警告說，基於兩國對彼此的「興趣不對稱性」（中國對美國的興趣遠大於美國對中國的興趣），中國平臺很容易為美方所利用，變成滲透工具，一開始只是一些無害的、生活、休閒、文娛、文藝類的美國內容發佈者，「將來就不好說了」。

美國的「TikTok難民」是否會長駐小紅書，其實現在沒人知道。TikTok在美國「不賣就禁」，小紅書爆紅後，引起美國官方注意，下來也很有可能面臨相同的禁令，因此未必是TikTok美國用戶的替代品。