小紅書緣份！比利時大學生助中國女網友　尋獲兒時吃過的朱古力

隨著TikTok在美國可能下線的消息傳出，社交平台小紅書在海外的受歡迎程度迅速上升，為中外用戶的互動提供了新的交流平台。近日，一名比利時網友成功幫助一名中國網友找到了她兒時在布魯塞爾品嚐過的一款朱古力，引發了數萬網友的關注與點讚，該朱古力也因此在某網購平台上售罄。



事件的起因發生在1月15日晚，小紅書的中國用戶「曼特寧」在比利時用戶「ComradeBXL」的評論區留言，回憶起自己12歲時在布魯塞爾市政廳附近品嚐過的一款朱古力。她描述了朱古力的外觀和配料，希望能獲得這款朱古力的品牌名稱。隨後，ComradeBXL根據曼特寧的描述找到了相符的朱古力，並將照片發佈在評論區。當曼特寧確認照片中的朱古力就是她所說的那款後，ComradeBXL還將該店鋪的位置信息截圖發送給了她。

曼特寧向ComradeBXL求助。（小紅書）

兩人的對話內容在評論區獲得了超過千次的點讚，其中ComradeBXL的帖子獲得了1.9萬點讚、8000多次收藏和近5000條評論。一些網友分享了這款朱古力在中國某網購平台的旗艦店的鏈接，還有網友曬出了與該品牌客服的對話，顯示這款朱古力在旗艦店已經賣斷貨。

16日下午，曼特寧向內媒透露，她姓李，老家在黑龍江哈爾濱。她表示，比利時網友確實幫她找到了那款朱古力的品牌名稱和位置，並對此深表感謝。李女士回憶道，2011年春節期間，她作為哈爾濱市少年宮小雪花藝術團的一員，隨隊到維也納參加春節文藝晚會，途經比利時時在當地一家店購買了朱古力，並將其作為禮物帶回家。她的母親品嚐後表示非常好吃，李女士從此對這款朱古力念念不忘，曾多次在網上尋找卻未果。

當天，ComradeBXL向媒體介紹自己叫Dan，是布魯塞爾一所大學的歷史學生。他在得知曼特寧的描述後，通過仔細檢索市政廳廣場周邊的朱古力店，最終找到了Neuhaus品牌的朱古力。

ComradeBXL介紹找朱古力的過程。（極目新聞）

李女士目前在北京讀研，即將放假回哈爾濱，雖然還未能購買這款朱古力，但她表示，找到這款朱古力的過程讓她感到無比開心，這種經歷既神奇又溫暖。

隨後，內媒聯繫了Neuhaus朱古力的某網購平台客服，得知因ComradeBXL的帖文描述，該款朱古力在16日下午已經售罄，具體的補貨時間尚未確定。

該款朱古力在16日下午已經售罄，具體的補貨時間尚未確定。（極目新聞）

據了解，Neuhaus是老字號比利時朱古力品牌，起源於1853年，也是許多遊客到比利時旅遊一定會造訪的名店。其創辦人還是Praline果仁朱古力創始者，自1912年以來，所有Neuhaus朱古力都完全在比利時生產。

Neuhaus是老字號比利時朱古力品牌。（Neuhaus官網）