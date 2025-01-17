Jimmy入駐小紅書！美籍港人歐陽萬成稱教網民說粵語　人氣輸老爸

因TikTok在美可能被封禁，近日有不少美國網民湧入小紅書，其中美籍港人、喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）也宣布入駐小紅書。



歐陽萬成表示，自己國語雖然不是很好，「但應該比其他的美國人好，我應該可以教教他們普通話，廣東話，一些上海話都可以，也可以教中國網民英文」，小紅書網民也給予熱情回應。



美籍港人、喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）也宣布入駐小紅書。

美籍港人、喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）也宣布入駐小紅書。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）稱能教網民說普通話。

據此前報道，歐陽萬成出生於香港、13歲移民美國，因為父母都是上海人，又曾在香港生活，所以精通英語、粵語、普通話及上海話。早年的棟篤笑演出在網上大受歡迎，被邀請去拍劇，憑喜劇《矽谷群英》(Silicon Valley) 為人熟悉，近年亦在《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 中，吸引到香港觀眾注意。

值得一提的是，歐陽萬成在棟篤笑中時常以亞洲父母為題材，深受華人網民的喜愛。他的父親也因此廣受歡迎，歐陽萬成的父親以歐陽爺叔的名字更早於兒子入駐小紅書，時常分享生活日常、美食，粉絲數更是比歐陽萬成還多，受到許多網民的喜愛。

歐陽爺叔喜歡在小紅書分享美食。（小紅書）

歐陽爺叔喜歡在小紅書分享美食。（小紅書）

據了解，TikTok有機會在19日於美國禁止營運，觸發TikTok美國用戶轉用小紅書等社交平台。據位於美國加州的數字營銷機構Hennessey Digital的數據，小紅書在美國的總下載量可能短短三天之內就已超過200萬。

Hennessey Digital指出，從周一至周三（13日至15日），Android平台上小紅書全球下載量激增至108萬，其中大部分來自美國。至於iOS平台上的小紅書下載量即使沒有更多，規模也在大致水平。