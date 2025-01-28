中印重啟直航　「對旅遊互訪和民間往來將產生多層次促進作用」

據外交部網站消息，2025年1月27日，外交部副部長孫衛東同印度外交秘書唐勇勝在北京舉行中印副外長/外秘級對話，重點推動落實中印兩國領導人喀山會晤重要共識，研商中印關係改善發展舉措。雙方就一些舉措達成共識。包括同意恢復中國內地和印度間直航航班等。



英國《衛報》、路透社、印度財經媒體Moneycontrol等外媒報道稱，中印兩國已同意恢復直飛航班，此前，因疫情等原因中印間直飛航班已暫停近5年。「這一發展標誌着世界上人口最多的兩個國家之間關係的回暖。在過去4個月裏，兩國通過多次高級別對話，關係有所改善。」

據印度財經媒體Moneycontrol報道，疫情前，中印之間每月有約500班直飛航班。

路透社在2024年6月曾報道，中國政府和航空公司一直呼籲恢復兩國間的民航直飛航班，但印度當時對此表示反對。2024年10月，兩名印度政府消息人士向路透社表示，印度將考慮重新開放中印之間的直飛航線，並啟動快速簽證審批程序。

中國外交部的聲明未提及航班恢復的具體日期。外交部長王毅在會見印度外交秘書唐勇勝時表示：「中印關係的改善發展完全符合兩國和兩國人民根本利益。」

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

英國《衛報》援引印度外交部的聲明報道稱，印度外交秘書的訪華促成了「原則上恢復兩國之間直飛航班」的協議。聲明中提到：雙方相關部門將盡早會面，就更新後的框架進行談判。雙方承諾將進一步推動外交工作，努力「恢復互信與信心」，並解決懸而未決的貿易和經濟問題。

此外，雙方同意推動於2025年恢復印度香客赴中國西藏的神山聖湖朝聖，並將盡快商討相關安排。

中國社會科學院旅遊研究中心秘書長金淮向觀察者網表示：「中印間恢復直航是兩國關系改善的重要標誌，兩國『新型鄰國關係』的平台正在構建起來，對旅遊互訪和民間往來將產生多層次促進作用，在經濟層面，可以加速人員與資本流動，推動雙邊貿易從『量』到『質』的升級；在社會層面，可以通過更緊密的旅遊互動消解誤解，夯實民間友好基礎；在戰略層面，是以務實合作對沖地緣競爭，為亞洲區域穩定提供新範式。未來，若雙方能進一步放寬簽證限制、加密航線網絡，並依託直航拓展文旅合作項目，中印民間往來的『乘數效應』將更加顯著。」

2024年9月，據印度新聞網站TimesNowNews 報道稱，印度文化兼旅遊部長加金德拉·辛格·謝卡瓦特在一次會議上宣布，印度將在未來5年內躋身全球十大旅遊目的地之列。他說，在不久的將來，旅遊業對印度經濟的貢獻，預計將從7.9%上升到10%以上。報道提到，謝卡瓦特稱，在過去的十年里，印度經濟經歷了快速增長，尤其是在基礎設施方面，滿足了旅遊業發展的需要。

但在社會安全保障方面，印度仍面臨嚴峻挑戰。美國旅遊資訊網站Eturbonews曾報道稱，印度當局曾發布報告稱，此前，一些旅遊景點發生了性侵犯等暴力犯罪，恐怖分子可能會在幾乎沒有警告的情況下發動襲擊，他們以旅遊地、交通樞紐、市場、購物中心等為目標。

有業內人士向觀察者網指出，不提高衛生條件和社會安全保障，印度想躋身全球十大旅遊目的地的難度很大，此外，他還提醒中國遊客，目前，印度不少歷史遺產都因長久失修而瀕臨崩塌，同時，印度諸多文化遺址和景點、景區的收費也存在「雙標」，比如向外國遊客收取的費用是本地人的三倍。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

