搶單大戰！印度「光輝」戰機易貨對壘中國殲-10C　令巴西舉棋不定

《騰訊網》「第一軍情」1月10日報道，巴西媒體最新消息顯示，中國已向巴西推銷殲-10C戰鬥機，但此舉受到印度推銷「光輝」戰機的影響，使巴西空軍的最終選擇更加撲朔迷離。



中國推銷殲-10C遭遇挑戰

由於財政問題，巴西與瑞典敲定的36架「鷹狮-E」戰機合約進展緩慢，至今僅接收8架戰機，迫使巴西空軍尋求更「可負擔」的替代方案。中國聞訊後，向巴西推銷殲-10C戰機，並表示願以優惠價格提供這款已在中國和巴基斯坦服役的戰機。然而，巴西媒體引述消息人士稱，雖然殲-10C性能令人滿意，但中方無法滿足巴西軍方條件，加上美國壓力，採購殲-10C的計劃已被擱置。

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印度「光輝」戰機「易貨」加入競爭

在中方推銷期間，印度亦積極推銷其「光輝」MK1A戰機，並開出誘人條件：以易貨貿易方式完成交易，即巴西採購「光輝」戰機，印度則向巴西購買C-390運輸機。印度強調，「光輝」戰機使用美製發動機與以色列航電系統，整合了大量西方武器，後勤整合挑戰較小，是「鷹狮-E」的最佳替代方案。

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美國插手提供F-16選項

報道指出，美國得知中方推銷殲-10C後，遂向巴西提議提供二手F-16戰機，此舉可能進一步影響巴西的決策。考慮到美國對南美地區的巨大影響力，巴西政府可能面臨類似鄰國阿根廷的壓力。阿根廷最初看中中巴合作研發的「枭龍」戰機，但最終因擔憂激怒美國而轉向購買二手F-16。

巴西媒體報道強調，巴西目前尚未做出最終決定，但國際軍售市場的地緣政治因素不可忽視。美國在南美的深遠影響，使區域國家很難擺脫其制約，去選擇中國造的戰機。