印度外長蘇傑生：中印就邊境巡邏問題達成協議

當地時間10月21日，印度外交部長蘇傑生在新德里電視台（NDTV）主辦的媒體活動上表示，中印兩國已就邊境地區有關問題達成協議。

這一消息發布時，正值印度總理莫迪22日至24日訪問俄羅斯並參加金磚國家峰會前夕。路透社稱，這為彼此間改善政治和商業關係鋪平了道路。



據NDTV和路透社報道，蘇傑生當天表示：「我們就邊境巡邏問題達成了協議，並已恢復到2020年的位置。如此一來，我們可以說，我們與中國的脫離接觸進程已經完成。」他說，細節將在適當時候公布。

「我們今天才達成了諒解，能夠像2020年之前那樣繼續巡邏。」蘇傑生告訴NDTV總編輯，雙方在邊境實控線問題上取得突破是一個「積極的進展」，這歸功於「耐心和堅持不懈的外交」。他說：「我們一直說，如果擾亂了和平與安寧，雙方關係的其餘部分又怎麽能向前發展呢？」

當被問及這一進展對兩國貿易和投資的影響時，蘇傑生回答說：「這剛剛發生。我們後續將召開會議，商討下一步措施。我不會這麽快下結論。」

蘇傑生21日表示，中印已就邊境問題達成協議。（NDTV影片截圖）

2020年4月，印度多次單方面破壞雙方多層級會談會晤達成的共識，先後在加勒萬河谷地區、班公湖南岸、熱欽山口等地區非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。此後，雙方停止了在拉達克地區的幾個地點的巡邏，並舉行了多輪外交和軍事級別磋商會談。

據外交部網站消息，8月29日，中印代表團在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第31次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。會議在積極、友好、坦誠的氣氛中舉行。雙方同意根據兩國外長近期達成的重要共識精神，共同推動邊境局勢早日翻篇。

9月份，蘇傑生在參加歐洲智庫「日內瓦安全政策中心」活動時表示，中印邊境談判「取得了一些進展」，「我大致可以說，大約75%的脫離接觸問題已經得到解決」。

值得注意的是，自中印邊境衝突後，印度國內民族主義情緒高漲，印政府也借機炒作「中國威脅」，在經貿領域不斷使出小動作，包括多次封禁中國手機應用、審查中企投資提案、無端打壓在印中企……對此，中方多次表示堅決反對，要求印方立即糾正歧視性的做法。

但路透社提到，中國目前仍是印度最大的商品來源國和最大工業產品供應國。印度官方數據顯示，過去四年來，印度從中國的進口量激增了 56%，對華貿易逆差幾乎翻了一番，達到850億美元。

王毅7月25日在老撾會見印度外長蘇傑生。（外交部圖片）

9月2日，美國《華盛頓郵報》援引貿易數據和經濟專家分析稱，隨著印度擴大智能手機、太陽能電池板和藥品等商品的生產，印度經濟本身也變得更加依賴中國的進口。數據顯示，印度自華進口增長速度是總進口增長速度的兩倍，占印度從電子、可再生能源到製藥等行業進口的近三分之一。

對此，有印度學者稱，諷刺的是，在印度政府推行「自力更生」戰略之際，印度經濟發展愈來愈依賴外國技術知識，尤其是中國技術知識。還有印度專家主張放鬆對來自中國投資的限制，認為「為促進印度製造業並將印度納入全球供應鏈，依賴中國不可避免」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

