春節返鄉觀察：大量鄉村終將消失　相親彷彿女王選妃

農曆春節已經過去，短暫回到鄉村的青年人、中年人又都要重新回到城裏打工。筆者的家鄉在湖北省黃岡市，今年春節假期在老家的見聞有兩點值得思索，一是那些空心化的農村有許多會消失，二是農村婚戀市場演化到頗為畸形、功利的程度。

傳統中國一直都是以鄉土社會為主，城鎮面積非常小，多數人都只能靠務農為生，但改革開放以來快速推進的城鎮化、工業化浪潮，讓數億人告別「面朝黃土背朝天」的古老命運。

不少分析者將鄉村稱為中國社會應對危機的緩衝器，認為生活成本低、自給自足程度相對較高的鄉村能為那些在激烈的城鎮競爭中落敗的農民工提供最後的生存空間。這雖有道理，但從筆者所接觸的農村現實來看，除了十分不適應城鎮生活的老人之外，但凡有條件在城鎮定居的家庭，絕大部分都希望把家遷移到城鎮。因為農村雖有生活成本低、生態環境好的優勢，卻有交通不便、生活不便、教育落後、醫療落後、工作機會極少、社會保障水平過低的諸多現實難題。

筆者老家是黃岡市下轄的一個普通縣，無論是村裏還是鎮裏，一年最熱鬧的時候都是農曆春節假期，因為長年在外的打工人返鄉過年。自改革開放以來，數十年的打工潮在很大程度上改變了鄉村的面貌。外出務工的青年人、中年人把錢寄回老家，用於蓋新房、孩子上學、人情往來、醫療支出、生活開支，大幅提升了農村的生活水平。筆者的老家曾是貧困縣，山區面積大，人均耕地少，靠務農頂多只能解決温飽，但如今到處都是嶄新的樓房，農民吃的食物有魚有肉已是司空見慣。

2013年2月14日晚，貴州省黔東南州岑鞏縣水尾鎮大樹林村胡家鋪民間龍燈鬧新春的喜慶場面。 （VCG）

發生這樣的改變從根本上來說是因為在人多耕地少的困境下農民在務農的傳統出路之外有了前往城鎮從事工商業的機會，從而既增加了那些外出農民工的收入，又讓留守鄉村的農民通過農村人口外流帶來的人均可耕地增加而增加收入。不過相比於以前，近年來返鄉農民工感嘆「行情不好」、「錢難掙」的聲音明顯增加。

然而在鄉村物質生活大幅改善的背後是鄉村的日漸空心化。猶記得20年前，鄉村流行的是農民工返鄉蓋房，是春節假期返鄉團聚，但如今流行的是在城鎮買房，是在城鎮歡度春節假期。在筆者老家所在的那一小塊區域，大多數家庭都已經在城鎮買房，一個主要考慮是為了小孩在城鎮上學。

老家的春節依然十分熱鬧，沿襲多年的習俗仍在延續，但如果不是春節假期，如果不是遷就不適應城鎮生活的老人或有濃厚鄉土情懷的長輩，村裏和鎮裏的人平常都非常少，基本只剩下老人和小孩，有時候甚至只有孤獨的老人。生活讓鄉村的人各奔東西，除了春節、葬禮和婚禮之外，平常彼此之間都各自在不同地方生活，熟人社會的傳統模式正在遠去。

老家的40後、50後屬於爺爺奶奶輩，他們文化程度普遍較低，傳統觀念濃厚，像老黃牛一樣勤勤懇懇，非常節儉，非常辛勞。因為社會保障水平低和長期吃苦的習慣，他們只要身上有一點點力氣，便不曾停止幹活。他們的後代是60後、70後，是改革開放以來推動中國社會發展的農民工群體的主力。60後、70後的文化程度、現代觀念要適當強於他們的父輩，許多人都有在城鎮打工的經歷，親身見證中國從貧窮走向小康，一輩子吃苦耐勞、甘於奉獻，臨近退休時同樣缺乏保障。

2018年2月6日，濟南。凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

某種程度上講，60後、70後是老家夾心層的一代，既要贍養傳統觀念濃厚、迷信保守的上一代，又要託舉傳統觀念淡薄、叛逆自我的下一代。60後、70後的下一代是80後、90後、00後，皆生於改革開放之後，越往後，個人主義意識越強。40後、50後仍然習慣農村生活，但80後、90後、00後越來越希望在城鎮定居，夾在中間的60後、70後艱難地維持着平衡。倘若再過20年，等40後、50後漸漸離去，大量空心化的鄉村恐怕將日漸消失，昔日熱鬧的春節習俗步入歷史。

春節返鄉期間，筆者驚訝於鄉村婚戀市場已經演化到頗為畸形、功利的程度。儘管世人皆嚮往浪漫的愛情，但現實中的婚姻往往夾雜太多的利益考量，今天的鄉村亦不例外。因為長期以來的重男輕女傳統，因為計劃生育政策和生育技術的疊加影響，鄉村男女比例失衡現象突出，大齡單身男性到處都是，單身女性少之又少。曾經多麼偏愛男孩和不願生女孩，如今便多麼煩惱、無奈地吞下男多女少的苦果。

每逢春節假期，那些在城鎮缺乏婚戀機會的農村單身男性便開始集中返鄉相親。在鄉村，結婚、生娃被視作人生大事，是壓在所有家庭身上的重擔，然而矛盾的現實是鄉村本就男多女少，所剩不多的單身女性又未必願意嫁給鄉村男性。

年輕的單身女性在成長過程中親眼見到她們奶奶、母親那兩輩的年長女性長期處於從屬地位、為家庭奉獻一生、忙裏忙外的辛勞故事，自然未必願意重複同樣的故事。與此同時，來自城鎮的單身男性往往有較大概率能提供比鄉村單身男性更好的生活保障。這樣下去，農村單身男性除了少數之外便整體處於畸形的婚戀市場的最底層。

2018年11月4日，一到周日，重慶市渝中區洪崖洞的「相親角」彷彿成了周末「派對」。（VCG）

農村單身女性可選擇範圍廣，能在農村男性和城鎮男性之間挑選，但農村男性除了少數優異或幸運人之外的多數人的選擇範圍比較窄，只能任由婚戀市場內卷。不過農村單身女性的可選擇範圍超過農村單身男性並不意味着女性命運一定能發生改變，更不意味着整個社會長期以來的性別不平等現象已經得到根本逆轉。

在春節假期，整日忙於相親是許多家庭的頭等大事。不要說是年輕的未婚女性，哪怕是離異帶娃的大齡單身女性都是相親市場的香餑餑。昔日在農村習俗中針對離異女性、有身心疾病的女性的偏見、歧視，因為男多女少的殘酷現實而正在瓦解。

每逢春節假期，只要某個單身年輕女性有相親的意願，那麼，她家的門檻恐怕要被形形色色的媒婆、婚介人員、單身男性踏破。誇張的時候，一個單身年輕女性每天要接見好幾批單身男性，而一個單身男性為了有被某個單身年輕女性接見的機會不得不費力討好媒婆、婚介人員，提前準備好見面禮、辛苦費，隨時等待媒婆、婚介人員的通知，然後第一時間趕赴單身年輕女性所在地，排隊等待見面一次的機會。這樣的場景有點像古代君主從眾多排隊的女子中選妃，區別只在於如今有主動權的是無權無勢的單身年輕女性。

可以說，相親已經成為一門生意，有相親意願的女性雖有頻繁應付不同男性的社交之苦，卻能收到數量不少的禮品和紅包，而居中聯絡、兩邊忽悠的媒婆、婚介人員賺得盆滿缽滿，最倒黴的是整日跑來跑去、費力討好的單身男性，辛苦一場，花費數千，卻仍被嫌棄，往往一無所獲。

如今的困局是鄉村長期以來重男輕女偏見和城鄉貧富分化、階層固化疊加的苦果。原本男女應該平等，生男生女是自然現象，但人為的偏見和干預造成男多女少，以至於今天鄉村光棍現象格外嚴重。如果當年能平等對待男女，如果當初沒有棄養女嬰，今天的情形想必不會這麼誇張。然而苦果已經釀成，如今不少農村人追悔莫及，奈何苦於性別比例失衡和結婚生娃的傳統執念，目前的困局基本無解，只能寄希望於社會公平程度的提升和價值觀念的轉變能讓困局的嚴重程度有所緩解。