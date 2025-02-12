DeepSeek｜人民日報：「六小龍」何以出杭州？這樣的追問有意義

本文轉載自《人民日報》「人民銳見」欄目。



首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

越來越多人關注到，開發DeepSeek的AI公司深度求索、開發現象級國產遊戲《黑神話：悟空》的公司遊戲科學，都來自浙江杭州。

不僅如此，這兩家企業，與開發春晚扭秧歌機器人的宇樹科技、深耕腦機接口領域的強腦科技、聚焦智能機器人製造的雲深處、研發雲設計軟件系統的群核科技等4家在行業內頗具潛力的創新企業一起，被稱為「杭州六小龍」，成為當地發展新質生產力的生動注腳。

何以浙江？何以杭州？這樣的問題近期不僅引發輿論熱議，更激發了各地對於發展新質生產力的深入思考。甚至有省級媒體發出「杭州有DeepSeek，我們有什麼」「為什麼我們發展不出『杭州六小龍』」等「靈魂追問」。

這樣的追問很有現實意義。新質生產力本質是先進生產力，不爭先就難領先。在這個意義上，不少地方以杭州為標尺進行對照，敢於自問、勇於反思、善找差距，同樣令人欽佩。新時代以來，各地在發展中相互學習、相互借鑒，甚至相互較勁，形成適度、良性競爭格局，已經成為促進高質量發展的重要動力源。

《黑神話:悟空》遊戲主創曾說，「踏上取經路，比抵達靈山更重要」。看一地的發展之道，不能只關注「修成正果」後的當下，更要學習來時路上是如何披荊斬棘、化解「九九八十一難」。杭州的一些經驗可以拿來供大家參考。

比如，保持戰略定力，奉行長期主義，夯實產業基礎。從2005年開始，杭州就率先出台動漫遊戲產業發展政策，直至2022年底，相關政策已經迭代到第六輪。「有形之手」引路指導，「無形之手」充分施展，杭州形成完善的遊戲全產業鏈，動漫遊戲企業超270家，集聚2萬餘名相關人才。基於此，《黑神話：悟空》在300米內就能找到動畫製作商，完成過場動畫。杭州在一些產業領域的先發優勢不是飛來峰，而是一點一滴積累起來的。

比如，打造優質營商環境，政府堅持有所為有所不為。一方面要關懷到位。為保證《黑神話：悟空》開發人員心無旁騖投入工作，政府幫忙申領各級獎補以及遊戲發行版號，聯繫食堂和物業公司每天送飯上門；宇樹科技急需系統性的知識產權快速保護，杭州推出專利快速預審服務，並上門介紹、指導操作。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

另一方面，也要有有所不為的自覺。開展趨利性執法司法專項監督，摸排司法工作人員違法插手經濟糾紛相關職務犯罪線索，通報「遠洋捕撈」相關司法案例……2024年浙江全省檢察機關開展監督273件，幫助269家企業解除超權限、超範圍、超時限等「查扣凍」資金1億餘元。無事不擾、「有求必應」，消除「取經路」上的「妖魔鬼怪」，各個「取經人」自能踏平坎坷成大道，取得「企業發展、產業躍遷」的「真經」。

再比如，耐心資本的長期投入。杭州組建科創基金聚焦「投早投小投科創」、創新基金聚焦「投強投大投產業」，目前兩大千億基金批復總規模已超1850億元，撬動社會資本約1350億元，累計投資金額725億元，宇樹科技、強腦科技等都從中受益。給所有故事寫一個開頭，哪怕結尾在很久以後、哪怕有些會中斷爛尾，但只要看準方向、蘸滿筆墨，堅持寫下去，接續寫下去，驚豔世人的名篇終會誕生。

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也要看到，各地資源稟賦、基礎條件不同，借鑒經驗但不能照搬照抄。杭州的成功恰在於找準了比較優勢、確定了發展方向，然後拾級而上，「修成正果」。必須堅持因地制宜，特別要警惕「一哄而上」。比如，作為重要工程機械製造基地，湖南持續推動製造業轉型升級；地處向西開放前沿，新疆不斷加大對外開放力度；風能、太陽能資源富集，內蒙古大力發展現代能源經濟……一切從實際出發，才能在培育新質生產力中取得新成效。

看「杭州六小龍」，看成功、看經驗、看差距，更要看到信心、看到方向、看到幹勁。中國的今天，新一輪科技革命方興未艾，到處都是新領域、新賽道、新機遇；今天的中國，創新創造活力充分湧流，處處都有新動能、新氣象、新希望。

腳踏實地，起而行之，敢問路在何方？路在腳下！