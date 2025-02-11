DeepSeek撼矽谷「騰籠換鳥」再現？分析：關鍵在全球南方國家佈局

總部位於浙江杭州的人工智能（AI）平台深度求索（DeepSeek）崛起席捲全球，凸顯中國高科技政策正取得成效，但台灣學者分析，以DeepSeek為起點的中國AI應用持續發展的關鍵在於，能否鞏固在一帶一路合作國家與全球南方國家的市場。



DeepSeek在農曆年前發表AI模型DeepSeek-R1，其製造成本相對低，性能也逼近主流AI巨頭，震撼矽谷科技業，也引發西方媒體反思「中國製造2025」等高科技政策正取得成效。

台灣大學出版中心2月8日在台北國際書展舉辦「 『鍍金的鳥籠』是如何打造的？⸺中國科技發展型體制的崛起與矛盾」座談，邀請台灣中央研究院社會學研究所研究員吳介民、政治大學社會學系主任鄭力軒，解讀中國大陸如何以1980年代的「鳥籠經濟」政策為雛形，發展高科技政策。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

中共元老陳雲在1980年代提出「鳥籠經濟」概念，旨在推動經濟改革的同時維持國家的經濟控制。而到了2008年左右，為了實施產業轉移和勞動力轉移，中國開始推動「騰籠換鳥」，將低階製造業遷走騰出土地，提供給高科技產業建廠。

吳介民研究中國大陸產業發展與台商群體達20餘年，1990年代便赴陸進行田野調查。針對中國大陸的高科技產業佈局歷程，他說，當前中國的科技巨擘、平台經濟就是當年「騰籠換鳥」後的新鳥，但中國大陸產業政策的根本還是「籠子」，也就是官方的規範。

他說，近20年來，隨著中國大陸經濟發展、演變，這個籠子慢慢放大，直到出現破洞，鳥要飛出去了，政府就開始收緊。 「如果你（企業）飛出去，威脅到政府的經濟主權、政治安全、國家安全、網絡數據主權，他（政府）就會出重手」。

中國人工智能公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

吳介民指出，這解釋了大陸自2020年底開始整肅平台經濟的主因。特別是2018年，特朗普政府開始掀起貿易戰後，滴滴出行等互聯網巨頭還爭相赴美上市，「中國政府當然非常擔心他的數據主權、財務主權，會因而被美國掌握」。

至於面對特朗普2.0，中國嘗試在AI取得進展，是否意味著可能掀起新一波「騰籠換鳥」，吳介民在回答《聯合早報》提問時分析，中美在AI領域的競爭還在發展中，很難說具體會如何發展，但可以確定的是，特朗普確實會加速北京的緊迫感。

在中美兩極化的科技戰背景下，他認為，以DeepSeek為起點的中國AI應用發展，到底有沒有出路，關鍵在這套模式能不能鞏固在拉丁美洲、東南亞、非洲、中東跟南歐等一帶一路合作國家、全球南方國家的市場 ，「如果可以，那麼相信就能取得一定發展性；如果不行的話，那前途就不是那麼樂觀」。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

另一方面，長年研究日本產業與社會發展的台灣社會學者鄭力軒則提到，儘管在政治經濟體制、地緣政治格局以及全球資本主義發展狀態存在根本差異，但在產業政策相關進程上，頗有「昨日日本、今日中國」之勢，不僅希望在經濟上提高附加價值，更希望改善產業權力結構中受制於人的位置。

鄭力軒認為，中國大陸正面臨日本在1990年代遭遇的過剩產能、動員型金融體制重組、封閉自主技術規格的挑戰等問題，如何以更強大的國家力量以及更龐大的市場規模應對，是重大挑戰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

