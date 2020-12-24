近思錄｜「疆獨」將失去土耳其的庇護？

中國最高立法機關全國人大常委會正在審議一份引渡文件，如在12月26日閉會當天批准它，未來那些以政治流亡者身份偷渡到土耳其的中國維吾爾族人將面臨遣返可能。在此之前，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）已將這份中土「引渡條約」提交土耳其大國民議會批准。

12月22日，本屆中國全國人大常委會召開第24次會議，按照既定議程中國外交部副部長樂玉成受委託就提請審議批准《中華人民共和國和土耳其共和國引渡條約》的議案作說明。這意味着這份雙邊引渡條約將大概率會在26日獲得通過。而一旦土耳其大國民議會也予以批准，那麼它將盡快生效，具有法律效力。

土耳其作為泛突厥主義思想的主要源頭，充當了新疆流亡者的庇護所。（Reuters）

根據《中華人民共和國締結條約程序法》的規定，對於像司法引渡條約等一般性雙邊條約，「條約和重要協定簽署後，由外交部或者國務院有關部門會同外交部，報請國務院審核；由國務院提請全國人民代表大會常務委員會決定批准；中華人民共和國主席根據全國人民代表大會常務委員會的決定予以批准。」這份在2017年簽署的雙邊條約正在北京通過最後的法定程序。

截至目前，埃爾多安已經提請土耳其大國民議會表決，但是至今沒有獲得後者批准。據稱，這份引渡協議仍然在土耳其大國民議會中受到反對黨的杯葛。他們擔心這一條約一旦通過將令流亡土耳其的中國維吾爾族人難以繼續在土耳其以非法身份滯留。

土耳其一直是國際泛突厥主義思想的主要陣地。隨着1980年代中國政治空氣趨於寬鬆，原本被壓制的民族矛盾和宗教問題（主要是泛突厥主義和泛伊斯蘭主義）重新浮現，並通過與外界的聯繫和中東伊斯蘭恐怖主義運動發生了共振。

大約從1990年代開始，中國新疆的分離主義者製造越來越多的暴力恐怖襲擊事件，而土耳其在國際社會上則以同屬突厥人的姿態——這種泛突厥主義思想本身是虛假，予以聲援，指責中國政府的民族政策是一種「政治迫害」。為此，土耳其為那些尋求離開中國的新疆維吾爾族提供政治庇護，甚至主動通過東南亞的駐外機構積極吸引他們定居土耳其。成千上萬的新疆維吾爾人在土耳其泛突厥主義思想的影響下通過各種途徑洶湧進入土耳其，在伊斯坦堡等城市形成了不同的聚集區。

2010年，有示威者手持藍色「東突」旗幟，在伊斯坦布爾舉行抗議。（資料圖片）

2009年，土耳其官方曾公開聲稱至少5萬新疆人在土耳其生活，而近年的數據更認為這一數字為至少30萬。

毫無疑問，這勢必激化中國和土耳其的關係，尤其是當土耳其政府支持這些流亡者從事破壞中國新疆穩定的暴力恐怖活動時北京一再表達憤怒。2009年烏魯木齊騷亂事件爆發，時任土耳其總理埃爾多安公開指責北京製造「種族滅絕」，遭到北京激烈抗議。

埃爾多安被公認為是一個具有新奧斯曼主義和民族保守主義傾向的土耳其政治強人，對中國新疆維吾爾人抱持其固有的同情態度，也因此中土關係經常處於緊張狀態。

2014年埃爾多安當選土耳其總統後，其在對華關係的處理上趨於理性，兩國關係開始緩和。比如中國和土耳其之間的引渡條約正是在2017年5月份埃爾多安與中國最高領導人習近平會面時簽署的。當時，埃爾多安出席了在北京的「一帶一路」國際合作高峰論壇，「兩國元首共同見證了司法（引渡條約）、交通、文化等領域合作文件的簽署」。

2019年7月，土耳其總統埃爾多安訪華，和國家主席習近平會晤。（資料圖片）

事實上，由於中土引渡條約並未生效，中國政府只能依據中土兩國1992年簽署的《中國和土耳其關於民事、商事和刑事司法協助的協定》——2020年5月份媒體曝光中國據此向土耳其政府發出司法協助請求即是以此為依據。

據當時媒體報道，隨着土耳其與中國的關係密切，即便引渡條約在土耳其大國民議會遭到阻撓，但土耳其政府仍然可以一方面公開表示不會引渡新疆維吾爾族流亡者回中國，另一方面通過第三國——近年被曝光是塔吉克斯坦，將滯留者「遣送」回國。

此次，中土引渡條約似乎大概率會得到雙方「國會」的通過，並付諸實施，將大大掃清土耳其遣返新疆流亡者的法律障礙。這當然可以被認為是埃爾多安政府對華態度轉變的結果，不過土耳其在抗擊新冠肺炎的壓力和北京近期提供的幫助提供了另一視角。

正當中國全國人大常委會審議該引渡條約的時候，就在12月14日，中國國務委員兼外長王毅與土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）通電話。雙方不僅確定緊急採購中國新肺炎疫苗的內容，還就反對將反恐問題政治化、工具化和在反恐問題上搞「雙重標準」等進行交流，而恰武什奧盧當面向中國作出保證，「土方不會允許任何人破壞中國的主權和領土完整」。

土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）和中國外長王毅曾多次舉行會晤。（資料圖片）

其實，新冠肺炎疫情在土耳其繼續惡化，中國則早在9月份便獲得了土耳其的授權，在土耳其開展中國疫苗第三期試驗。直到11月底，北京與安卡拉早已達成了由中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）提供5,000萬劑疫苗的協議。這對缺乏疫苗研發能力的土耳其來說至關重要。

要知道，恰武什奧盧並不是一個對華持温和立場的人物。2019年當西方媒體對中國在新疆的去極端化政策做出中國政府拘禁百萬新疆人進入「集中營」的解讀時，又是他作為最積極的發聲者要求中國關閉「再教育中心」，停止對維吾爾人的迫害。