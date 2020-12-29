中國限電原因已找到　用電激增無需擔憂澳煤斷供？

2020年12月，中國出現了多年未見的用電緊張局面，浙江、湖南、江西多個南方省份的部分城市甚至出現了罕見的拉閘限電，工商企業已經被要求錯峰生產，電梯用電、室內取暖甚至路燈照明等等也要加以限制使用。

為什麼多年來都未曾「謀面」的拉閘限電再次重現？中國的煤炭、電力供應為什麼會如此脆弱？其中的行業「奧妙」引發公眾猜測。

自澳洲進口的煤炭，僅佔中國煤炭消耗的極小部分，難以威脅中國能源安全。圖為澳洲運煤船停在中國港口卸貨。（新華社）

目前，有一部分觀點認為，中國抵制澳洲的進口煤炭是導致此次中國南方出現電力緊張的罪魁禍首。從2020年10月以來，由於澳洲政府對中國的一系列不負責任的政治指責，導致中澳交惡，中國對澳輸華煤炭、葡萄酒、大麥等產品實施了反傾銷措施。據澳洲媒體報道，中國國有能源企業和鋼鐵廠已經得到官方口頭通知，要求他們停止從澳洲進口煤炭。截至11月底中國自澳洲進口煤炭量已經較去年同期鋭減96%。

一時間，抵制澳洲煤炭可能引發中國南方煤炭供應緊張，導致電站拉閘限電的猜測和一些不負責任的媒體報道流行於市。似乎這樣更加吸引眼球。

然而，實際情況真的如此嗎？

據中國國家統計局數據顯示，2019年中國原煤產量實際已達39.7億噸，煤炭進口量約3億噸。中國進口煤炭不足總產量的8%。而2019年中國從澳洲進口煤炭到港量為0.75億噸，不足中國煤炭總量的1.8%。這中間還有大約一半是鍊鋼用的焦煤，真正與中國燃煤發電有關的澳洲進口煤炭只有不足0.4億噸。另據中國煤炭工業協會測算，2019年中國電力行業耗煤22.9億噸左右。自澳洲進口的電力燃煤，只佔中國電力燃煤的不足1.75%。

從區域上來看，自澳洲進口煤炭的減少也難以影響到煤炭安全層面，更不可能帶來拉閘限電的情況。據統計，2019年中國華南地區消耗進口煤炭最多，總量也只有1.49億噸，其次是華東及長江地區消耗進口煤炭為0.69億噸。儘管中國東部沿海地區和沿長江地區對進口煤炭的需求有所增強，但也都保持在2%以內。

而對於進口煤炭最為依賴的中國港口型電廠，以進口煤炭比例最高廣東汕頭的華能海門電廠為例，其進口煤炭的佔比也只有17%。而在這些進口煤炭中，還有將近50%進口煤炭自印度尼西亞。真正影響到具體電廠的澳洲進口燃煤，最高佔比不超過4.5%。

可以說，中國政府早就對能源安全，煤炭進口依賴畫好了「紅線」。無論是從總量上來看，還是從區域結構上來看，中國抵制澳洲煤炭進口，對於中國的煤炭供應和燃煤發電的影響可謂微乎其微。對於抵制澳洲煤炭導致中國拉閘限電的「腦洞大開」完全屬於杞人憂天，抑或是媒體在「尬蹭」熱點。

真正導致中國南方部分城市燃煤供應緊張、拉閘限電的根本原因是各大電廠錯誤地估計了2020年冬季用電量的猛增。

按照以往的經驗，進入四季度，由於冬季的到來，各大城市的用電量會有一定增長，但是由於臨近年底各大企業的開工量都會有所下降，因此整體用電量基本將與三季度持平。尤其是，在2020年中國經濟遭遇了前所未有的新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊後，經濟下行，用電量增長有所放緩幾乎成了順理成章的預期。

作為具體各個發電廠來講，根據經濟預期，提前購買燃煤，安排設備檢修和發電機組功率，是一個需要提前規劃的過程。一旦過多囤積煤炭，開動過多機組，將會造成大量的浪費，讓電廠陷入虧損。

然而，誰也沒想到中國經濟的復甦進程如此迅速，社會用電量增長在反「正」之後，還能快速增長。誰也沒想到歐美的疫情能夠二次失控，大量產能被轉移至中國，二次推高中國用電量的激增。據中國能源局統計數據顯示，2020年3月份時的中國全社會用電量的增長還是-4.2%，9月份時全社會用電量增長就已經恢復至7.2%，而11月中國全社會用電量增長就迅猛攀上了9.4%的高位，而2019年同期的全社會用電量按年增長只有4.5%。

2020年11月的用電量增長的過於迅猛，增速超出了去年同期的一倍還要多。按月增長也達到了4.78%。這種經濟的高速復甦、甚至是跳躍式增長几乎超出了所有人的預料。進入12月，中國社會用電量的繼續猛增，終於壓垮了電廠。按照往年同期用電量略有增長的預估，來進行煤炭儲備，規劃發電的各大電廠有些措手不及。不僅是浙江、上海、湖南、重慶等沿海沿江省市出現了用電緊張的情況。在河南、陝西、山西等中國產煤大省其實也出現電廠存煤緊張、發電量不足的情況。

中國這個冬天爆發的是一次全國性用電緊張。只不過，相對於北方省份，南方省份的工業生產恢復更加迅速，電力需求增長更快，出口訂單更多，而煤炭的運輸和調劑則更加緩慢，於是，才導致了部分電廠燃煤供應不足，電網局部拉閘限電的情況。尤其是浙江的義烏，2020年11月底12月初，浙江義烏的出口訂單量幾乎比往年同期增長了20%，用電量大增，於是也就成了拉閘限電最為嚴重的地區。