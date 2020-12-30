新冠肺炎︱中疾控中心研究：內地人群感染水平低　證防疫措施奏效

中國疾控中心在內地第一波新冠肺炎疫情基本受控的一個月後，開展新冠肺炎血清流行病學調查和分析。調查加深了對新冠肺炎感染特徵的科學認識，評估內地疫情防控效果。 調查結果顯示，內地人群總體處於低感染水平，武漢疫情成功受控，有效地防止了疫情大規模擴散。

據中國疾控中心微信公眾號消息指，此次調查涵蓋三類地區，包括武漢市、湖北武漢之外市州、以及湖北之外包括北京、遼寧、上海、江蘇、廣東和四川等六個省份，採用抽樣調查設計選取社區人群3.4萬餘人，通過檢測調查對象的血清新冠病毒抗體，估計人群中新冠病毒的感染水平。

調查結果顯示，武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率4.43%，湖北武漢以外市、州抗體陽性率0.44%，而湖北之外六省份的逾1.2萬人中檢測到2宗抗體陽性，陽性率極低。接觸過新冠肺炎確診個案的人群抗體陽性率明顯高於其他人群，中老年人群抗體陽性率高於其他年齡段人群。

據了解，血清流行病學調查通過對人群血清中特異性抗原或抗體的分布規律及其影響因素的分析研究，闡明傳染性疾病的發生與流行的規律，評價預防接種的效果等。而新冠病毒感染人體後，體內病毒的複制可刺激機體產生特異性抗體，抗體往往可持續較長時間。感染者體內的新冠病毒中和抗體可抑制病毒複製，從而對人體起到保護作用。體內檢測到新冠特異性抗體，表明既往可能感染過新冠病毒。

至於此次調查與核酸檢測的目的亦有所不同，血清流行病學調查的目的是了解人群新冠病毒既往感染狀況，而人群大規模核酸篩查的目的是搜索發現現有病毒感染者。

（中國疾控中心微信公眾號）