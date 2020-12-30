新冠肺炎｜國藥集團發布滅活疫苗Ⅲ期臨床數據：保護效力達79.34%

撰文：孫聖然
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國藥集團中國生物發布新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期中分析數據，疫苗針對新冠病毒感染保護效力為79.34%。數據結果達到世衛及國家藥監局標準，目前已正式提交上市申請。
國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。（新華社/資料圖片）
據新華社報道，國藥集團中國生物經統計分析，新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID -19）的保護效力為79.34%，數據結果達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。
目前，國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。
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據早前報道，中國醫藥集團有限公司副總經理石晟怡11月23日表示，國藥集團已向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。國藥集團董事長11月透露，今年底新冠疫苗產能大概能達1億劑，按照國家要求，明年產能會超過10億劑。另外，國藥集團研製的新冠肺炎疫苗已在全球10個國家展開國際臨床實驗，有近6萬名受試者，其中4萬多人已完成2針免疫後14天的採血，各項表現非常好。
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（新華社）