重返武漢・十三｜台灣導演：疫情讓我重新認識了這座城市

武漢封城76天，一千多萬人被困在這座城市。不管是土生土長的武漢本地人，還是外來者，都因為這場疫情與這座城市有了某種深層的聯結。2017年來到武漢、而且整個疫情期間都在武漢的台灣導演薛穎穜，用《76天台灣導演在武漢》這部短片，講述了自己與武漢的故事。

12月7日，01記者在武漢萬利廣場見到了薛穎穜。一見面，薛穎穜便開始滔滔不絕講述自己的「武漢故事」，並拿出武漢檔案館11月3日頒發的「收藏證書」，隨後搜索着文件路徑在電視上播放了十幾分鐘的《76天台灣導演在武漢》，以及他拍攝的網絡大電影《夢裏杜鵑花》。

突如其來的封城

1月23日凌晨，武漢市疫情防控指揮部宣布自當日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。隨即，武漢封城進入倒計時，不少人選擇利用這個空檔逃離武漢，據悉自消息發出至正式封城，總計有數百萬人如逃難般逃離了武漢。

疫情期間在武漢的台灣導演薛穎穜，接受香港01採訪。

「1月份的時候，就有傳言說有疫情，我們都是經歷過SARS的人，並沒太當回事，而且大家過年的氣氛很好。我自己是計劃過完年在這邊籌拍電影，沒打算回台灣。後來說要封城，我周圍的朋友包括我自己沒有一個人相信，封城的意思是真的不能出去」。薛穎穜說，在封城前一天，不斷有朋友提醒他要儲備一些杯麵之類的食物，可並沒有把封城當回事的他，只買了一盒士多啤梨。

封城後不久，薛穎穜接到了湖北省台辦的電話，「台辦問我要不要搭乘包機回去，時間太倉促了，而且我也沒有打算回去，所以就拒絕了。」2月3日，經過居中協調，終於促成包機第一次返台。因為兩岸關係在政治上的角力，此次包機返台雙方各有表述——大陸國台辦定調為「在鄂台胞搭乘東航春節加班機返鄉」，台灣方面則定調為「武漢撤僑包機」。

緊隨其後，原計劃於2月5日和6日進行的第二次和第三次東航包機返台運送計劃，因兩岸雙方提出的方案無法達成一致而一再中斷與延遲。雙方爭執的問題包括，包機究竟是由大陸的東航執飛還是由台灣的華航執飛？誰來確定「優先返台名單」？經過一番角力，最終在3月11日凌晨，由東航和華航執飛的包機航班抵達台灣。

「這件事情（包機返台）真的太傷兩岸的感情了。我知道他們大概在想什麼，就覺得台灣被矮化了。在那個時候，最核心的問題，是滯留在武漢的台灣人如何儘早離開，而不是去計較這些，民進黨竟然可以在這個基本的人道救援問題上操弄政治，阻攔包機，其他事情更不用講了。」薛穎穜話及至此語速急促，「疫情危機關頭，有必要把兩岸關係搞得這麼糟糕嗎？」

而在談及封城期間的經歷，薛穎穜則坦言「有一段時間心情很糟糕」，因為不斷看到有身邊朋友包括他們的親屬生病或被確診。「疫情期間得病的人蠻可憐的，尤其是一些老年人，身體機能又弱，但又擔心去醫院感染新冠肺炎，再加上當時醫療資源緊缺，會優先收治新冠患者，這些人的病就給擱置了。」

「我對武漢人的看法改變了」

為了緩解禁足在家的焦慮與糟糕情緒，薛穎穜開始用烏克麗麗創作歌曲，先後創作了《為武漢點贊》、《親愛的武漢》、《英雄武漢》和《吹哨人》等曲目，並在疫情期間自彈自唱。最終這些歌曲，也都用在了他的記錄短片中。

「《吹哨人》這首歌是為了紀念李文亮的，不過後來擔心取這個名字太敏感，就改成了《真誠的聲音》」，在談到李文亮時，薛穎穜略有遲疑，「他（李文亮）做了一個正確價值的選擇，選擇把這個事情說出去，他可能也不知道後面會遇到這些事情，不過他更像是整個社會的一個放大，他就成長在武漢，透過他我們能更好地認識武漢，以及武漢精神。」

談到對於武漢的認識，薛穎穜多次強調這次疫情讓自己對武漢的看法徹底改變了。「我第一次來武漢的時候，覺得這邊天氣不好，吃的太油膩，人也好凶，性子急，講話就像在吵架，可是他們並沒有什麼惡意。可能台灣人相對比較温和，通常要是來大陸，也會選擇上海、廈門這些地方，來到武漢就相當於我們住在台灣的眷村，所有都是外省的，講着一口完全聽不懂的話。不過，經過這次疫情，我發現武漢人有不一樣的另外一面。」

停頓了片刻後，薛穎穜繼續講道，「如果不是武漢人這樣的性格，如果疫情大規模爆發在武漢之外，情況會更嚴重。這次疫情，我是真的看到了武漢人的勇敢不畏懼，大家都是很冷靜地去面對眼前的困難，這個心態就很了不得。」

結合疫情對自己的改變，薛穎穜也表達了希望台灣人多了解大陸的願望。「就像我經過這次疫情，重新認識了湖北武漢是什麼性格的一座城市，就不會有成見了。太多台灣人已經習慣被過度包裝，相信的東西已經很少了，可是如果抱持着開放的心態多接觸，就會發現大陸真的不是台灣媒體所呈現出來的那個樣子。」