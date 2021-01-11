重返武漢・八｜港商胡越高：香港社會缺乏共識　需改善媒體與教育

胡越高先生是一位在武漢投資多年的港商。他出生於浙江紹興，1980年來到香港，成為從事賽馬業的企業家。1997回歸後，他積極推動賽馬業在內地的復歸，最終選擇落地武漢，建立了東方馬城國際賽馬場。 2020年12月11日，我們在武漢專訪胡越高先生，他分享了新冠肺炎（COVID-19）疫情期間從香港去往深圳隔離的經歷，談到了自己對於香港和武漢防疫的分析比較，認為香港和內地對彼此都存在誤解。

與胡越高先生之訪談將分為上下篇刊布，此為下篇，皆屬於《香港01》【重返武漢】15篇系列。

01：香港疫情反反覆覆，一直沒有辦法控制住，經濟也深受衝擊。

胡越高：我覺得2020年香港經濟不好是很正常的，歐美國家也不好，連內地也沒有往年好。關鍵是如果香港社會的意識不改變，未來是看不到出路的。所以現在香港管治機構，尤其是特區政府要改變思維，要去推動社會形成發展共識，這才是關鍵。

01：你覺得這個意識能轉變過來嗎？

胡越高：現在還沒有轉變過來，但我覺得轉變並非不可能。對普通港人認知和思維影響最大的是媒體和教育，只要能改善媒體和教育生態，情況會有好轉。我每次看到有些媒體，都感覺心痛，幾乎都是負面或八卦新聞。每個社會都有負面新聞，老百姓也確實有食花生的心態，但不能只放大負面新聞或迎合大眾的八卦心態。

香港沒有一個主流的信念，沒有自己的主心骨。英國人統治這麼長時間，深受西方文化的影響，回歸後英國人走了，港人的精神觀念與內地還沒有互通，文化轉移一直沒有一個落腳點，懸在空中，很容易受外面的影響。另外，近些年香港社會變得泛政治化，以前大家聊天很簡單，現在反而有點複雜。

01：你剛才提到媒體和教育。教育領域，你覺得主要問題是哪些？

胡越高：我覺得香港教育問題並非愛國與否的爭論。香港大部分人都是愛國的，不用刻意教，極少數港獨並不構成「問題」。香港教育問題在於承襲英國殖民時期的教育體系沒有發生轉變。這並非指要完全轉到內地這邊，而是要有一套屬於自己的獨立體系。

現在香港學生還習慣於簡單用人治社會來批評內地，用法治和人治的對立來區隔化香港和內地之間的聯繫。可事實上，說內地是人治社會並不準確，內地也在朝法治社會的方向走。目前內地有不足之處，可這需要一個發展過程，不能只是盯住內地不完善地方，要看到內地社會發展的主流，大方向很重要。

我曾經和一個中文大學的學生交談，他對內地的看法非常尖鋭和負面，以英美為榜樣。然後我和他說，英美的發展進程你了解沒有，英美的教育怎麼改革，農民工怎麼進城，學生沒辦法上學怎麼辦，醫療保險怎麼解決，法治怎麼發展。我和他談過兩三次，吿訴他中國花數十年走過了英美過去兩三百年的發展歷程。他聽後想法有所改變，說過去學校沒人給他們講這些。

所以說，香港年輕人還是能夠聽得進去意見，都是聰明人，只可惜自小受教育的內容不夠客觀全面。

從香港修例風波到疫情防控，2020年對香港而言無疑是艱難的一年。作為特區政府長官，林鄭月娥備受壓力和爭議。（AP）

01：針對當前香港的情況，你有什麼建議？

胡越高：就我所知，北京的官員其實很支持香港的發展，香港發展得好符合國家整體利益。現在關鍵是各方怎麼圍繞香港發展達成共識，以及在共識下怎麼具體落地。

剛才說香港的問題是無法像內地那樣建立共識，撕裂嚴重，就像我們三個人去打仗，如果三個人三條心，那怎麼可能打贏？三個人，哪怕能力差一點，但只要能同心，你爬不上去我幫你扶上去，這樣才能成事，否則相互拆台，怎麼可能成功？

01：你剛才談到了香港的問題，包括香港對內地的誤解。那在你看來，內地是否也有對香港的誤解？你在內地這麼多年，應該比較有感觸。

胡越高：我覺得不僅香港對內地存在嚴重誤解，內地許多人對香港的了解也不完整。以前有些官員對香港的印象都是非常正面，以「我們都要向香港學習」的態度來看香港，但從佔中事件以來的這幾年，他們對香港的觀感變化很大，甚至負面了。

2019年修例風波，內地從網絡、電視等傳媒渠道看到了很多香港的混亂場面，某種程度加重了內地對香港的隔閡，甚至我身邊好多武漢人都會講「香港不行了」。其實大部分香港人都是愛國愛港的，混亂只是一小部分人的所作所為。

作為一個在內地發展、生活這麼多年的香港人，我還是希望在內地和香港互相融合的過程中，雙方多一些理解與全面的認識，以開放、包容的心態來促進大家共同發展。譬如深圳人因為對香港的了解更為透徹一些，便知道香港的基本面還是不錯。目前中央鼓勵發展的內循環政策，對於香港和內地來說都是絕佳的機會。

《香港01》【重返武漢】系列共由15篇組成，本文為第八篇。