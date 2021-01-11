【觀察】河北官場遭受疫情考驗　「二龍治水」模式如何運轉？

作為內地本輪新冠肺炎疫情的重災區，河北省似乎正在經歷2019年末湖北省疫情初發之時的故事，其官場無異於正在經歷一場「冬季拉練」。

2021年1月9日上午，河北石家莊市高邑縣文華苑小區居民韓某某（66歲，退休前系縣公安局副局長）違反疫情防控有關規定，不聽從防控執勤人員勸阻，強行外出，並辱罵防控執勤人員，一時引爆輿論。

1月6日起，河北省石家莊市展開全員核酸檢測。（新華社）

次日高邑縣發佈通報稱，公安機關已對韓某某作出行政拘留5日的處罰，縣紀委決定給予其黨內嚴重警吿處分。韓某某本人也已向防控執勤人員道歉。

這只是2021年1月2日起河北省確診首位新冠病毒感染者後發生的諸多亂象之一。

根據1月10日河北省上午新聞發佈會最新疫情通報，1月10日0時至10時，河北省新增40例本土新冠肺炎確診病例，均在石家莊。這也延續了連日來河北省日增約10%的疫情發展形勢。在1月9日，該省新增了46例確診者。而在1月10日前10小時數據發佈後，河北省累計確診數字達到了598例。

據河北省疾病預防控制中心應急辦主任、流行病學專家師鑑在1月10日發佈會上的介紹，基於現今早期病例發病時間點，初步估計「零號病例」早於12月15日。也就是說，河北省的疫情需要從1月2出現首個確診者往前推半個月時間。

河北省疫情防控的一些亂象，還體現在發佈疫情信息的操作上。例如，該省衛生健康委員會在1月2日和1月3日通報分別出現1例和13例本地病例時，都沒有註明其所在地。1月5日的新聞發佈會堪稱「災難」，該發佈會早已提前預報，受到千萬多人關注，卻延遲多個小時之後才開場，又以十來分鐘的官話、套話敷衍過去，引起輿論不滿，有評論稱「掛機三小時，上線五分鐘，扯了一波蛋，看呆全國人。」

當然也有分析稱，河北省發展相對落後，此次該省疫情發生點位於農村地區，而農村地區的疫情防控難度不比北京等大城市，檢測、統計、防控的進度難免有所遲滯。

此外，河北省應對疫情領導體制也有一個令外界頗感不解之處。

據河北省官方媒體報道，該省應對新冠肺炎疫情工作領導小組在在1月9日晚召開了一次視頻調度會議，「省委書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長王東峰出席會議並講話。省長、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長許勤主持會議。」

這意味着河北省「應對新冠肺炎疫情工作領導小組」存在兩個組長，分別是該省省委書記王東峰與省長許勤，呈「二龍治水」的模式。

不過，河北省的這種「二龍治水」模式並非孤例，如1月9日同一天福建省也召開了應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）會議，該省省委書記尹力與省長王寧均為應對疫情領導小組的組長。

未知這種模式是否被寄望於取得黨政合力、共同抗疫的效果，又是否屬於領導體制結構性問題，會不會導致令出多門、指揮紊亂的狀況。