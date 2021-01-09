河北疫情｜專家：病毒由機場傳入可能性大　首宗個案非零號病人

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河北省連日來已出現數百宗新冠肺炎本地病例。當地專家接受央視訪時表示，基本可以明確地判斷，河北此次的疫情與內地其他地方的疫情無相關性，病毒通過機場輸入的可能性較大。本輪疫情中首宗確診的個案並非零號病人，目前正在進行排查。

師鑑表示，病毒通過機場輸入的可能性很大。（央視）

今日（9日），河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑑表示，經過測序、抗體檢測、大數據篩查等工作後，可以確認這次疫情跟內地其他已經發生過疫情的地區沒有相關性，根據目前情況看，疫情由國外輸入的可能性較大。河北石家莊國際機場作為入境口岸之一，外來人員以及外來貨物帶入病毒的因素，可列入考慮範圍內，「正在調查核實，現在還沒有明確的判斷」。

師鑑稱，個案的分布基本上都圍繞在機場附近，幾個村莊都在機場周邊直徑幾公里的範圍之內，而且其中一些個案是在機場附近賓館或其他公司務工，跟機場比較緊密。

師鑑又指，目前來看，第一宗確診個案不是零號病人，目前河北省過百隻流調隊伍正在抓緊排查。他說，零號病人還未有明確對象，但是可以肯定的是比第一宗確診個案時間要早，當局也將根據有關信息向更早的時間進行追查。

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（央視新聞）

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