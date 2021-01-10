新冠肺炎｜河北：石家莊增40本地個案　零號病例早於去年12月15日

河北新冠肺炎疫情嚴峻。河北省政府新聞辦公室今日（1月10日）召開新冠肺炎疫情防控工作第3場新聞發布會，截至今日上午10時，石家莊市再增40宗本地個案；新增6名本地無症狀感染者。 河北省疾控中心應急辦主任師鑑稱，經基因比對，已排除疫情與內地之前疫情的相關性，推斷此次疫情的病毒來自境外。初步估計，零號病例早於去年12月15日。

師鑑表示，本次疫情的感染者主要來自農村，年齡偏大，目前已完成對已發現病例的流行病調查，共發現確診病例密接人員11000多人，二級密接人員5800多人，重點人員128萬人。目前未見到疫情明顯拐點，風險依然存在。

河北省政府新聞辦公室召開新聞發布會，公布當地疫情最新情況。（影片截圖）

石家莊市今日再增40宗本地個案，其中26宗為無症狀感染者轉為確診病例，患者分別來自藁城區小果莊村、南橋寨村、劉家佐村、東橋寨村等，當中以小果莊村單日確診17宗為最多。

相關負責人稱，石家莊、邢台兩市的第一輪全員核酸檢測已經結束，共檢測1300餘萬人，截至昨天（1月9日）午夜12時，一共篩查出364宗檢測陽性。石家莊檢測呈現兩個特點，分別是檢測呈陽性的人士集中在藁城區，佔人數的87%；關聯性比較強，基本都與藁城區有關，特別以藁城區的增村鎮有關。邢台市檢測呈陽性患者都在南宮市，從病例分布顯示，感染範圍暫無進一步擴大。

河北醫科大學第一醫院檢驗中心內，醫護人員加緊進行檢測。（中新社）

河北省副省長徐建培指出，石家莊、邢台的全民檢測已完成，對檢測呈陽性人士已立即轉運至定點醫院。定州市和辛集市亦進行全民核酸檢測，定州市共檢測102萬餘人份，辛集市共檢測55萬餘人份，結果均為陰性。

（綜合報道）