新冠疫苗｜多國政要「代言」　中國疫苗何以贏得世界青睞

在全球新冠肺炎疫情防控以及新冠疫苗研製的競賽中，中國無疑是那個令西方國家嫉妒「優等生」。中國的疫情防控成效自不待言，中國的疫苗也被廣泛應用於世界很多國家，包括印尼、埃及、土耳其、塞爾維亞、約旦等國政要帶頭接種中國疫苗，成為中國疫苗的「代言人」。

世界多國的認可，無疑消除了很多人對中國疫苗安全性和有效性的疑慮。在菲律賓，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）面對國內部分人的質疑，在1月13日晚的電視講話中，向民眾傳達了對中國疫苗的信心：「他們又不笨。中國人聰明，如果這事不安全、可靠、萬無一失的話，他們不會冒險（生產疫苗）。」杜特爾特無疑說了一句實話。

位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的塞爾維亞近日也選擇購買了中國疫苗，中國首批100萬支疫苗1月16日運抵塞爾維亞首都貝爾格萊德時，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）甚至率領衛生部長等政府官員在機場迎接，他此前還在電視上對中國疫苗讚不絕口，稱「中國疫苗品質極高」。

2020年12月21日，土耳其護士Arzu Yildirim手持中國企業科興的新冠疫苗。 (AP )

目前，全球已有多個國家緊急授權使用中國疫苗，也有多國訂購中國疫苗，其中，墨西哥訂購3500萬劑、印度尼西亞訂購120萬劑、巴西訂購6000萬劑、土耳其訂購5000萬劑、烏克蘭訂購180萬劑……另有至少50餘國提出購買需求。

那麼，是什麼讓中國製造的新冠疫苗受到這些國家的青睞呢？首先，自然是安全性和有效性。自中國疫苗研製以來，其安全性問題就一直受到西方質疑。但中國疫苗被巴西、土耳其、菲律賓等多國引進，並且大範圍接種後效果良好，其安全性和有效性得到了良好的驗證。土耳其衛生部長官2020年12月24日稱實驗表明中國疫苗有效性達91%。

此外，巴西研究所專家也在2020年12月23日稱，中國疫苗是目前市面上安全性最高的新冠肺炎疫苗。

中國國內，根據官方說法，目前已累計接種超450萬劑次，在早前的150萬劑次中，有6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報吿，也沒有出現嚴重過敏反應的案例。

多國政要已公開接種中國疫苗，或公開認可中國疫苗（點擊大圖瀏覽）：

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目前，中國政府在免費和自願的原則下，已經開始在國內推進普通民眾新冠疫苗的接種工作。當然，如果中國的領導人能夠效法上述國家領導人公開接種中國疫苗，相信會更進一步消除國際、國內對於中國疫苗安全性和有效性的疑慮。

相比之下，據美國媒體近期披露，美國一名急診科護士在2020年12月18日接種輝瑞公司（Pfizer）新冠疫苗8天后，新冠檢測呈陽性。此前的2020年12月15日，一名接種輝瑞疫苗的中年女性醫護出現嚴重過敏反應，臉上和身體上都出現了皮疹，且呼吸急促，心率加快，需要住院過夜並接受治療。這些不良反應與2020年12月8日英國兩名使用同款疫苗且出現過敏症狀的醫護人員情況相似。

其次，中國疫苗的價格和產能優勢，也是中國疫苗能夠被廣泛選擇的重要因素。

中國領導人曾承諾，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共衛生產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。雖然，世界各國採購中國疫苗的價格並未公開，但從各國大規模採購的現實來說，相信中國的疫苗價格是可以接受，甚至是普惠性的。

據菲律賓《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）1月14日報道，「菲律賓（在購買中國科興疫苗時）拿到了『至臻友情價』。」由於保密協議，菲總統府發言人羅克（Harry Roque）並未透露科興疫苗的實際價格。但他表示，有關中國科興疫苗是市場上最貴疫苗的報道，只是菲政府批評者精心策劃的花招，「科興疫苗不是最貴的。這是反對派搞起來的事」，「它甚至不是我們將要購買的疫苗中第二貴的。如果我沒記錯的話，它的價格在六款疫苗中排第三位。」

關於中國疫苗價格的問題，塞爾維亞總統武契奇曾打趣說，在價格方面對於塞爾維亞來說會是一個不小的負擔，他非常希望中國朋友能「打個折」。但從已公布的疫苗定價來看，實際上中國疫苗的定價是「合情合理」的。相信，塞爾維亞也拿到了「至臻友情價」，武契奇公開表示自己將接種中國疫苗。

美國輝瑞疫苗也在多國開展接種：

進入2021年，新冠疫情仍在全球蔓延，世界各國對於新冠疫苗有着巨大的需求，而中國的產能優勢，也助力中國的疫苗彌補他國疫苗的缺口。而隨着產能的擴大和接種規模的擴大，未來中國疫苗的價格可能也將更便宜。

中國工信部數據顯示，中國國藥中生北京所、武漢所、北京科興中維公司等3家企業，已開啟疫苗生產的加速模式。其中，國藥中生北京所至2021年底產能可達10億劑以上，國藥中生武漢所、北京科興中維公司也已完成疫苗生產線建設，產能應該也大致相當。

相比之下，以輝瑞疫苗為首的mRNA疫苗預計將在2021年遇到一系列問題。首當其衝的是原材料問題，輝瑞公司發言人Amy Rose表示，擴大原材料供應鏈所花的時間比預期的更長。據悉，原材料問題已經導致輝瑞疫苗在2020年的產量從最初預期的1億劑，下降到5000萬劑。雖然輝瑞對2021年的預期產量並無修改，但另一家獲得美國食品和藥物管理局批准生產疫苗的莫德納（Moderna）生物技術公司已表示，如果需要在2021年供應5億劑疫苗的話，原材料不會是問題，但如果要生產10億劑就要考慮原材料供應的穩定性問題了。

在肆虐的疫情面前，中國的疫苗已經成為很多國家民眾接種的最佳選擇。以菲律賓為例，據菲律賓ABS-CBN新聞網報道，第一批中國科興疫苗將於2月抵達菲律賓，而西方製藥廠的疫苗只能等到6月才能提供。塞爾維亞政府共採購了包括輝瑞、俄羅斯「衛星V」號、中國國藥滅活疫苗在內的三種疫苗，中國疫苗是首個大批量到貨的疫苗。

此外，中國疫苗的存儲便利性，也是其能夠贏得青睞的重要因素。中國目前獲准上市的三個公司的新冠疫苗，均為滅活疫苗，可保存在2-8°C的標準冰箱中。與部分國家研發需要-20°C，甚至-70°C深度冷藏的疫苗相比，比如美國莫德納的疫苗儲存條件為-20°C，輝瑞疫苗的儲存條件為-75°C，中國疫苗的儲存條件顯然更具便利性，明顯更具有優勢，特別是對於世界欠發達地區而言。