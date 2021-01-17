國藥：研發之初已考慮病毒變種　滅活疫苗抗變異能力最好

國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，去年12月30日獲得國家藥監局批准附條件上市，成為中國第一款獲批上市的新冠疫苗，並在多地開展重點人群接種，目前接種人數已超1000萬劑次。 中國生物副總裁、科研負責人張雲濤日前接受紅星新聞專訪，就疫苗有效性、疫苗產量、接種人群等問題一一解答。

中國生物副總裁、科研負責人張雲濤表示，國藥集團的滅活疫苗保護效力79.34%達到預期，全民免疫可能2022年才完成。（紅星新聞）

張雲濤表示，目前國內要形成免疫屏障至少有70%至80%的人群要免疫，根據中國人口計算，至少20億劑以上。中國生物年產能在今年能夠達到10億劑，所以要完成全民免疫，可能還要到2022年才徹底完成。

國藥集團新冠疫苗的保護效力為79.34%，在阿聯酋的臨床中期試驗結果卻顯示疫苗有效性達86%。對於兩個數據的分別，張雲濤解釋，阿聯酋所採用的診斷標準、診斷流程和國內的產品質量標準和整個流程略有差異，但都符合全球世衛組織的要求，也符合各種指南要求。他指出，新冠疫苗的保護效力近80%，對一個呼吸道疫苗的保護率來說已是相當高，是達到試驗設計預期。

張雲濤表示，滅活疫苗抗變異能力最好。（新華社）

從去年12月14日至今，全球至少已出現7種變種新冠病毒。張雲濤指出，應對病毒變異是滅活疫苗研發之初充分考慮的問題。中國生物的新冠滅活疫苗在臨床前研究和附條件上市之前，都用所獲得的免疫血清跟國內外的大量的野毒株做了交叉中和保護試驗，直到上市前獲得的數據都是非常好。此外，滅活的全病毒疫苗的抗變異能力會更強。

與mRNA疫苗相比，中國生物研發的滅活疫苗充分考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性。張雲濤指出，滅活疫苗是被全世界兒童廣泛使用的一種疫苗，因此中國生物的滅活疫苗有很好的安全性基礎。

滅活疫苗運輸條件低，2℃至8℃儲存符合全球通用疫苗的運輸條件。（新華社）

其次，就有效性而言，mRNA疫苗獲得的有效性數據比滅活疫苗高，但安全性數據較差，且沒有商業化大規模使用。他解釋，mRNA疫苗是將人體作為疫苗工廠，在人體內翻譯成蛋白質，跟刺激機體產生免疫應答。它的長期安全性還未經過驗證，至今沒有商業化的產品上市，所以對一個全人群健康使用的安全性有待考察。

此外，滅活疫苗運輸條件低，2℃至8℃儲存符合全球通用疫苗的運輸條件，成本很低。相反，美國輝瑞疫苗需要儲存在-70℃，美國莫德納疫苗需要-20℃運輸，冷鏈條件非常苛刻，在國內許多城市都沒有儲運條件。

張雲濤表示，當接種覆蓋度高，免疫屏障形成後傳染病就不可流行。（新華社）

同時，從疫苗安全性和有效性平衡來看，若安全性非常好，接種率則相對高，容易普及。張雲濤表示，疫苗是針對群體，要形成免疫屏障，所以接種率是非常重要，接種率和有效性是並舉，當接種覆蓋度高，免疫屏障形成後傳染病就不可流行。

張雲濤提醒，滅活疫苗應該接種兩針，兩針相隔是21天到28天，若接種時間往後或往前都會減弱免疫效果。對於60歲以上的人群接種，其實沒有特殊要求，只要有基礎病在可控的範圍內都可使用。他表示，中國生物已完成整個年齡系統的臨床研究，目前正在數據整理階段，整理後將向中國藥監部門申報，並於近期補充3至17歲年齡段的數據，希望未來新冠疫苗接種的年齡段是3歲以上全年齡段能夠使用。

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（紅星新聞）