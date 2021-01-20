大帽山現「聽黨話跟黨走」變打卡熱點　3句標語揭中共軍改5年秘訣

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-01-20 16:26

大帽山雷達站掛上「聽黨話跟黨走，能打仗打勝仗，法紀嚴風氣正」三句話，引起港人關注，更成為打卡熱點。其實，上述三句話由中央軍委主席習近平2019年出席軍委基層建設會議時提出，概括了軍改及軍隊現代化的目標，並非無原無故出現。

大帽山雷達站現「聽黨話」簡體字 保安局﹕設通訊裝置作防務用途

一、「能打仗，打勝仗」

在三句話之中，以「能打仗，打勝仗」最易理解，而最近一次是習近平在去年12月出席中共中央軍委軍事訓練會議時提到。他此前已多次強調軍隊是一個戰鬥隊，是為打仗而存在，軍隊建設各項工作，如果離開戰鬥力標準，就失去其根本意義和根本價值。軍改推行後，軍隊各項演習訓練都聚焦戰鬥力，圍繞「能打仗、打勝仗」展開，包括實戰化訓練、遠海訓練、聯合作戰等。

要達致這個目標，解放軍近年改革軍事訓練制度，包括印發《加強實戰化軍事訓練暫行規定》，對落實實戰化軍事訓練提出剛性措施、硬性規範，並明確要求，各級軍事訓練監察部門和紀檢監察部門要發揮職能作用，加強專項監察，另外重新修訂《軍隊基層建設綱要》。

講到實際舉措，中國近幾年亦舉行閱兵軍演，例如2017年7月在內蒙古朱日和訓練基地舉行閲兵；2018年4月在南海舉行中共建政以來最大規模海上閲兵，逾萬名海軍官兵、48艘戰艦和76架戰機接受校閲。

2017年7月，慶祝解放軍建軍90周年閱兵在內蒙古朱日和訓練基地舉行：

2018年4月，海軍航母編隊連續跨海區組織實兵對抗訓練：

軍改亦有具體改造措施，包括將解放軍原有的230萬人總員額裁減至200萬人，令不少部隊面臨重組，官兵轉崗、退役，但海軍、火箭軍相對地增加人手。按中共的改革計劃，裁軍是手段，力求更合理的軍隊構成才是目標，例如徵兵要求提高，高學歷兵員陸續入伍，對於未來戰爭的數字化、訊息化趨勢，打下一支強心針。

當前，中國本土直接遭受侵犯的可能性非常低，目前主要的國防任務是保護中國的海外利益，而防禦主要依靠空軍和海軍。因此，裁軍對像主要是陸軍，海空軍、火箭軍數量則不減反增，除了與國防需要有關，更因為現代戰爭科技含量增加，海空軍等技術含量較高的軍種數量亦要相應提升，而陸軍建設的重點在於壓縮數量，提高裝備水平和人員素質，增強軍隊作戰機動性和綜合作戰能力。

為了應對國防需要，中國近年不斷研製新武器裝備，包括紅旗系列導彈，涵蓋了中遠程、中高空到近程超低空的火力範圍，全面承擔海陸空軍的防空任務；東風系列導彈則是火箭軍的主要武器裝備，是全球唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈。此外，中國又研發首艘國產航母山東艦，並於2019年12月17日加入海軍，正式進入雙航母時代。

中國不斷研製新武器裝備，包括紅旗系列導彈及東風系列導彈：

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二、「法紀嚴，風氣正」

至於「法紀嚴風氣正」，一邊是中共反腐運動延伸至解放軍，另一邊是解放軍反腐制度化。

軍隊的原有領導體制是以總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部各施其職，惟四總部會自行處理許多事務，比如軍審計署由總後勤部管理，軍紀委、政法委由總政治部管理，令監督力度有限。因此軍改之後，軍委審計署、軍委紀委、軍委政法委直接對軍委負責，以期增強監督力量，確保軍隊的廉潔紀律。

值得注意的是，十八大以來全軍共立案審查4000多宗，給予紀律處分1.3萬餘人，其中軍級以上「軍老虎」超過100人，包括中共軍委前副主席郭伯雄、徐才厚，中央軍委政治工作部前主任張陽，最近期則是2019年，中央軍委聯合參謀部前參謀長房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪成，被判囚終身；上述4人更被中共稱為四大軍老虎。

中央厲行反貪腐，打擊軍老虎：

三、「聽黨話，跟黨走」

改革了制度、增強兵種作戰力、整頓紀律作風等等大舉措，在中共軍改中都離不開「黨指揮槍」這個指導原則。無論是建政前抑或建政後，中共都認為旗下軍隊要有作戰力，武器與演練之類硬件是一回事，政治上與思想上統一又是另一回事，兩者互為表裡。

正是基於這原因，中共一直反對「軍隊國家化」，並表明「黨指揮槍」的原則不容改變。習近平上台後，多次強調「堅持黨對軍隊的絕對領導」，因此軍改亦主打「統一事權」，指揮中樞由「總部制」調整為「多部制」，新設立15個職能部門，成為中央軍委直屬單位，加強軍委集中統一領導，強化「黨指揮槍」。

綜上所述，所謂「聽黨話跟黨走，能打仗打勝仗，法紀嚴風氣正」其實已概括軍改目標，涵蓋軍事現代化所需的硬件和軟件。縱觀中國所面對的各項軍事挑戰中，包括制衡美國「第一島鏈」、應對與印度的邊境衝突、維護對東海南海的主權主張等等，而這些挑戰隨着國際環境愈趨緊張，預料會更加嚴峻，故此軍改與軍事現代化將會持續進行，也面臨更多與更迫切的需求。

首艘國產航母山東艦於前年加入海軍，中國正式進入雙航母時代：