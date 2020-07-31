中央政治局集體學習　習近平：強國必須強軍，軍強才能國安

臨近解放軍「八一建軍節」，中央政治局在周四（30日）舉行第22次集體學習，主題是加強國防和軍隊現代化建設。 中央軍委主席、中共總書記習近平主持學習，提出「強國必須強軍，軍強才能國安」。

習近平強調堅持發展中國特色社會主義，實現中華民族復興，必須統籌發展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，軍事能力同國家戰略需求相適應。習近平指，當前和今後一個時期是國防和軍隊現代化建設的關鍵時期，要統一思想、堅定信心、鼓足幹勁、抓緊工作，奮力推進國防和軍隊現代化建設。

要實現中國現代化和民族復興，習近平深知軍隊現代化的重要性。（新華社）

習近平又提到，當前世界百年未有之大變局加速演進，新型冠狀病毒肺炎疫情對國際格局產生深刻影響，中國安全形勢不確定性不穩定性增大。世界新軍事革命迅猛發展，為中國提供難得機遇，同時也面臨嚴峻挑戰，中國要增強使命感和緊迫感，努力實現解放軍現代化建設跨越式發展。

習近平強調要「堅持全黨全國一盤棋」，軍地合力推進國防和軍隊現代化。中央和國家機關、地方各級黨委和政府要強化國防意識，認真落實擔負的有關工作，在國防科技創新、國防工程建設、國防和軍隊改革等方面給予大力支持，在軍人家屬隨軍就業、子女入學入托、優撫政策落實和退役軍人保障等方面積極排憂解難。軍隊要同中央和國家機關搞好溝通協調，共同把國防和軍隊建設推向前進。

據悉，按照中共十九大報吿，中國國防和軍隊現代化確定「三步走」戰略，到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到2050年全面建成世界一流軍隊。

（綜合報道）