全國兩會前慣例召開國務院全體會議　今年卻有罕見「特別之處」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-21 11:20

距離中國一年一度的全國「兩會」還有1個多月，國務院於1月20日循例召開全體會議，但與以往不同的是，今年未對去年的經濟工作作出判斷，實為罕見。

據央視《新聞聯播》報道，1月20日，國務院總理李克強主持召開國務院第五次全體會議，討論了兩份重磅文件——《政府工作報吿》、《「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）》。

1月20日，李克強主持召開中國國務院第五次全體會議。（央視截圖）

報道稱，文件「擬提請十三屆全國人大四次會議審議」。

央視畫面顯示，國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴和國務委員王勇、肖捷、趙克志等出席會議。

此外，國家發展和改革委員會主任何立峰、教育部部長陳寶生、科技部部長王志剛、民政部部長李紀恒、國家安全部部長陳文清、司法部部長唐一軍、財政部部長劉昆、住建部部長王蒙徽、生態環境部部長黃潤秋、自然資源部部長陸昊、水利部部長鄂竟平、交通運輸部部長李小鵬等也都在會議現場。

《北京青年報》微信公號「政知君」發文稱，每年「兩會」前，國務院都會召開全體會議，討論政府工作報吿。十九大後，國務院分別於2018年1月22日、2019年1月14日和2020年1月13日召開全體會議，討論政府工作報吿。

每年的會議都會對去年一年的經濟工作作出判斷。

「過去一年極為特殊、極不平凡，面對新冠肺炎疫情、世界經濟衰退等多重罕見的嚴重衝擊」，在今年的會議上，李克強提到，經濟頂住巨大壓力穩住了基本盤、實現了全年正增長，總量邁上一百萬億元人民幣新台階。成績殊為不易、成之惟艱。

不過，今年的會議議程，並沒有像前兩年一樣同時「研究部署一季度工作」，而是有個例外情況，即除了政府工作報吿外，還討論了《「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）》。

對於新增加的「二〇三五年遠景目標綱要」，具體都有哪些內容官方尚未公布，不過，有幾個信息值得參考。

2020年10月30日，李克強在國務院「十四五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議上強調，要圍繞強化創新驅動發展、發展現代產業體系、擴大國內需求、促進國內國際雙循環、加強生態文明建設、提高人民生活水平等，再推出一批發展工程、創新工程、民生工程，特別是在教育、醫療、養老、育幼等方面加大力度。

他還提到，編制規劃要處理好政府和市場的關係，「釐清哪些工作應該由政府來謀劃和推動，哪些事項要更大激發市場活力和社會創造力。」

2020年12月，李克強再度聽取綱要草案編制匯報，對相關議題進行了進一步明確。

他強調，提出促進產業發展、加強基礎設施、實施民生工程等任務要突出重點，盡力而為、量力而行，不盲目鋪攤子。他還要求，要堅持實事求是，遵循規律，科學確定發展目標，既鼓舞人心，又留有餘地。

「今年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好政府工作至關重要。」在1月20日的會議上，李克強直陳，當前中國發展仍面臨巨大挑戰和不確定性。

他要求，保持宏觀政策連續性、穩定性和可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度。

「強化科技創新，加大改革開放力度，促進企業增強元氣、提振信心、升級發展，保持經濟運行在合理區間，着力解決人民群眾關切的實際問題，防範和化解風險，提高安全發展能力，確保『十四五』發展開好局、起好步。」