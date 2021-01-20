【觀察】中共對台政策「板上釘釘」　北京仍為蔡英文留扇窗？

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-01-20 10:00

2021年中央對台工作會議於1月17日與1月18日舉行，會上，政協主席、同時身兼中共對台工作小組副組長的汪洋做了講話。

汪洋表示，未來一年要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，認真貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步貢獻力量，以優異成績慶祝建黨100周年。

2021年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋（中）出席會議並講話。（新華社）

對台政策 自信有餘路線明確

回顧歷次汪洋對台講話，除了延續並對外抒發中共最高層對台思想的意志外，也可以看出近年來中共當局對其掌握的籌碼優勢信心是逐年增加。

2018年時，汪洋在對台工作會議上提到，對台要堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對、遏制「台獨」，深化兩岸經濟社會融合發展；他更強調「要貫徹落實好中央對台決策部署」、「堅持黨對台工作的集中統一領導」。在實務層面，汪洋也表示要持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，而這可以2018年3月大陸推動的「惠台31項」做為左證。

2019年，由於習近平剛在「《吿台灣同胞書》四十週年紀念會」上提出「習五點」，因此汪洋的講話主要強調要全面貫徹落實習五點的重要精神，堅決貫徹執行中共黨中央對台工作決策部署，堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持一個中國原則，堅持穩中求進總基調，努力推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

2020年，在同一場會議上，汪洋除了稱兩岸局勢將更復雜嚴峻外，他也重申堅持一個中國原則，表達堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動；此外，汪洋也強調要對台必須精準施策，並要大力推動兩岸青年交流。

去年9月20日，第十二屆海峽論壇在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在大會上發表視像致辭。（資料圖片）

而在今年的談話中，汪洋特別提及「當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，『時』和『勢』始終在我們這邊」；他更提到應將大陸日益增長的綜合實力與制度優勢轉變為對台工作的效能，同時也表示支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，而這在中共十九屆五中全會時也曾提到，顯見中共對台政策方針的上下一致愈趨明顯。

從上述的簡要整理可以看出，基本上大陸對台工作的整體框架不脱「和平統一、一國兩制」，其整體目標是要實現兩岸心靈契合的和平統一、以及習近平所提「中華民族偉大復興」，對台工作的重點手段則是「一中原則」、「九二共識」與「反台獨」，這些論述一來構築成汪洋歷年來在對台工作會議上的談話內容，另一方面也反映出無論中美關係如何、台美又處於什麼關係，北京對台工作仍依循着其自身的邏輯、步調與目標前進。

雖然2020年面對到意外的新冠肺炎疫情、以及特朗普（Donald Trump）政府與民進黨政府或明或暗更加挑釁的言論與作為，從汪洋的講話仍可看出北京對自身的對台政策與處理台海局勢具有充足信心，路線上也更加明確。

不容妄議中央：替蔡英文留了迴旋空間

與此同時，當中共中央自認掌握了對台工作的時與勢時，由於近年來兩岸關係跌落谷底，使得中共是否會「武統」台灣的話題甚囂塵上，大陸輿論與部分專家學者甚至批判國台辦是「跪台辦」、稱其對台策略太過軟弱與失敗，才使得民進黨政府治下的台灣與大陸越走越遠、「和統機率越來越小」恐怕，得藉助武力才能達到兩岸統一的目標。

但這些人沒有想到的是，難道國台辦的對台工作與種種言論，可以不經中共高層授意而自行其事嗎？亦即，當他們在批評國台辦與大陸某些地方的對台政策時，某種程度上其實也打了中南海領導階層數個耳光，這對中共來說，當然必須有所箝制。

今年1月1日，蔡英文发表元旦讲话。（資料圖片）

日前，大陸全國台灣研究會新任會長汪毅夫說，「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作成績」。此番言論，就引發大陸鷹派言論未來是否會遭壓制的聯想。

然而，再仔細探究汪毅夫所說的話，其實一方面證明在大陸內部，無論是高層或是民間，的確存在對台強硬的聲浪；但反過來說，他的談話也說明北京對台越來越有自信，認為時間是在北京這邊，就算面對到即將上台的美國拜登政府，北京也認為解決台灣問題的主導權掌握在自己手上，因此「不容妄議」。

更重要的是，北京也是希望藉此讓蔡英文政府知道，它還是留了一扇窗，只要蔡英文願意回到九二共識、兩岸政治互信的基礎上，兩岸之間不是沒有任何空間的，也就是說，和平之鑰或許仍在蔡英文手上。

如同2020年12月31日習近平在政協新年茶話會上重申的，大陸對台依舊堅「一個中國」原則和「九二共識」，以及汪洋此次的談話，足見「九二共識」還是敲開兩岸僵局的重要工具。不要說蔡英文不可能講九二共識，至少2000年7月6日的《立院公報》就曾記載着，陸委會主委蔡英文說：「我們的一個中國各自表述是在1992年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國」。

許多專家學者認為，拜登上台後很有可能會回覆過往的對台政策。（Reuters）

甚至，該年8月4日《工商時報》的一篇報道中，蔡英文也說「『一個中國』是我們必須面對的問題，台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國的問題」。只是因時空環境不同，所以蔡英文現在都否認過去的自己。其實，就連即將上台的拜登（Joe Biden）重要外交顧問艾莉森（Graham Allison）也說，拜登明白「只有一個中國」，並沒有獨立的台灣國家存在，也就是說，拜登極有可能回到過去美國對台政策的「正軌」之上，這或多或少也將帶給在特朗普時期越走越歪的台灣極大的壓力。

看看民進黨在萊豬議題上的反覆、以及蔡英文忘記二十年前自己所說過的話，再加上美國新政府可能的壓力，哪一天蔡政府與民進黨開口講九二共識也不會那麼「出人意料」。不過，民進黨政府與蔡英文須了解，台灣的握有的籌碼早已快速流失，究竟還有多少底氣能與北京硬碰硬，相信民進黨政府也不會不知道。兩岸和平是當前台海雙方都想維持的，而要達到這個目標，民進黨也該好好理解北京的各項講話，才能增加轉圜的機會。