美國候任國務卿：認同特朗普對華強硬　希望新政府接收港人

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-20 05:14

美國總統當選人拜登（Joe Biden）就職在即，多名內閣候選人1月19日分別出席國會提名聽證會。其中候任國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，上任後會致力恢復美國的民主，以及與盟友圍堵中國、俄羅斯與伊朗的威脅。

布林肯向參議院外交事務委員會表示，中國毫無疑問比其他國家對美國構成最大威脅，而且北京在習近平執政下，更自信地表明中國有意領導全球。布林肯稱認同現任總統特朗普（Donald Trump）對中國強硬的立場，惟他直言不同意對方的處理方式。他認為，目前國會有非常強大的根基建立對華的跨黨派政策。

對於台海問題，布林肯認為，拜登新政府會確保台灣有能力自我防衛，並有意見到台灣在世貿等沒有會籍的國際組織扮演更重要的角色。他亦提到香港，稱美國有意接收逃離香港的人士。

布林肯在較早時向國會的書面供詞表示，美國在全球的領導地位仍然非常重要，否則會遭到競爭對手乘虛而入，或是出現一片混亂，指這兩個結果都並非美國民眾可接受。

他亦認為，民族主義持續掘起，民主則出現倒退，而且華府與中、俄及其他極權國家的角力增加，威脅穩定而開放的國際制度，再加上科技革命改變人類生活的，尤其在網絡世界的情況更甚。

布林肯同時承諾，新政府會捨棄特朗普（Donald Trump）時代的作風，而是會視國會為推動外交政策的重要夥伴。

另外，候任國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在另一個提名聽證會上表示，應對中國反情報威脅及外國干預的行動將會是新政府的優先事項，並表明會勇於向白宮高層說真話，務求恢復國民及其他盟友的信任。