拜登就任美國總統　台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席就職典禮

撰文： 林芷瑩 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-21 11:52

美國總統拜登於美國時間1月20日宣布就任，台駐美代表蕭美琴受邀出席就職典禮。 蕭美琴也就此成為1979年台美斷交後，首位代表台灣政府正式受邀出席就職典禮的駐美代表。 台灣外交部表示，此這彰顯台美基於共享價值的緊密友好關係。

台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統就職典禮。（駐美國台北經濟文化代表處）

駐美國台北經濟文化代表處發布新聞稿稱，蕭美琴接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，將代表台灣出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登及副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職典禮，代表政府誠摯祝賀拜登及賀錦麗上任。

新聞稿稱，本屆美國總統就職典禮因受疫情等影響，以「國情咨文」（State of the Union Address）規模進行，蕭美琴及駐美代表處同仁獲邀出席。台方期待與拜登政府在各領域持續深化交流與合作，進一步強化美台友好夥伴關係。

而台灣外交部表示，此事彰顯台美基於共享價值的緊密友好關係，未來台灣政府將在既有良好基礎上，持續與拜登政府團隊推動各層級及各領域的交流與合作，進一步深化台美合作伙伴關係。