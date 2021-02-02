黨魁之爭｜趙少康結盟韓國瑜來勢洶洶　江啟臣進退兩難

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-02 21:00

台灣資深傳媒人、昔有「政治金童」之稱的趙少康2月1日證實他將重返國民黨，也重磅宣布「如果他有參選資格，他將參與國民黨主席選舉」。趙少康公開表示，前高雄市長韓國瑜力勸趙出來參選，韓國瑜甚至直言「只有他能救國民黨」。

令人好奇的是，韓國瑜為何積極勸進？趙少康說，韓國瑜說自己很適合，「整個藍軍沒有比我更適合」。言下的「中興」之意，再明顯不過。

不過，由於趙少康不曾擔任過國民黨中評委及中央委員，依照目前的參選規定，顯然不具資格參選國民黨主席，儘管韓國瑜向趙少康表示，中評委的事情他會處理，但黨主席江啟臣是否延聘趙少康擔任中評委，令其取得參選黨主席的門票，則又是另一回事。對此，趙少康語帶保留稱，「那是江啟臣的事情」。

趙少康又於2月2日指出，他看過黨章，也看過以前當主席的競選辦法，黨章沒有規定黨主席需要一年黨齡，黨章是母法，是最重要的法律；再看過去選舉，包括馬英九、朱立倫、洪秀柱或吳敦義選黨主席，都沒有一年的規定。他質疑，在去年「黨主席補選辦法」突然跑出這項規定，提到候選人需要和選舉人同樣的資格，當時是不是為了阻擋誰他不清楚，到底是誰「因人設事」顯然大有玄機。

2021年才剛過1月，距離國民黨主席之戰仍有半年時間，黨主席選舉的前哨戰卻已悄然開打。

藍營基層看「少康中興」

自趙少康重磅宣布迴歸後，國民黨基層對於此事的評價可謂「好壞參半」。正面評價方面，多認為趙少康具有豐富的媒體歷練，對於未來大小事件的媒體回應、掌握、輿論風向等，會比大多數國民黨媒體資訊掌舵相關人等來得嫻熟，至少不至於發生「說錯話，回錯嘴」的情況，媒體相關事務乃至文宣宣傳將不再是國民黨擔心之事，「少康中興」指日可待。

國民黨主席江啟臣2月1日參加韓國瑜岳父吿別式。（中央社）

至於壞的部分，則有人諷刺趙少康「中途離線」國民黨，甚至創了新黨同國民黨打對台，趙少康擔任中評委一職，真可發揮職責「評議」國民黨？又或者從現實角度來講，江啟臣為何要樹立自個兒在黨主席選舉中的敵人？

雖說基層反應好壞都有，可確定的是，趙少康光是表態，便已讓台灣各界早就看膩也不期不待的國民黨主席選舉掀起話題。

走側門的江啟臣 盛讚的韓國瑜

趙少康的表態，自然引起台灣媒體「追逐」江啟臣的意向。唯見江啟臣同日（2月1日）參加韓國瑜岳父吿別式，抵達時即被媒體包圍追問，一語不發便徑自進入會場，期間江的秘書亦曾探問媒體要問什麼問題，媒體直言趙少康入黨問題，先是傳出江啟臣有意從正門入口受訪，但台灣媒體在該處等候多時，遲遲未見江啟臣的人影。

後來有人發現江啟臣從側門離開，在場媒體立即追到側門，但江早已離去，留下錯愕的台灣媒體。關於趙少康入黨、甚至有意參選黨主席一事，國民黨方面盡數由智庫國政基金會副董事長連勝文出面代為回應，他說，任何人要入黨，都需依循黨章來做就可以，至於選主席，只要公開公平競爭即可。

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，對於是否會讓趙少康進中評委順勢選黨主席，國民黨主席江啟臣（右3）2月1日在台灣屏東受訪時表示，黨有黨的機制。 （中央社）

江啟臣本人則遲至2月1日下午出席活動時，才回應表示趙少康回國民黨也是希望為國民黨出力，以趙少康的高度，不管他在任何位置絕對會幫忙國民黨。針對台灣輿論傳出「用韓國瑜模式為趙少康量身訂做黨主席」的說法，江啟臣認為國民黨已經不是一言堂，不是過去那個一黨獨大的國民黨，大家有不同的想法和不同的意見，都可以拿出來討論。

對比趙少康口中的「力勸者」韓國瑜第一時間反應，韓國瑜幾乎是「大方承認」，表示他要對趙少康表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。

江啟臣面對趙少康「可能」角逐黨主席的態度，事實上從他第一時間的反應不是正面回覆，而是「走側門」走避台灣媒體，便能推敲一二。

顯然江啟臣此刻已十分感受進與退之間的兩難，並且這項「抉擇」是韓國瑜橫空拋出來給他的：如若遂其所願，給了趙少康中評委之位，讓趙少康取得參選黨主席的資格，江啟臣未來要面對到的，將不僅有前主席朱立倫（儘管沒明說要參選，但台灣政壇盛傳早已「動作頻頻」）的來勢洶洶，再有「趙韓結盟」的步步進逼，添增自己爭取黨主席連任的困難。

如若江啟臣不給趙少康中評委之位，一來是外界觀感不佳，認為江氣度不足以擔當大任，何況趙少康是藍營的一大戰力，重新拉攏入黨有利無弊，不論是否樹立競爭對手，以大局觀，江啟臣當爭取趙少康；二來是倘若真不給予趙少康中評委之位，則是給了韓國瑜「師出有名」的利基（台灣輿論傳出韓國瑜將於農曆年後表態是否參選國民黨主席），江啟臣依舊要面對「韓趙結盟」（趙少康已於2月1日宣布將支持韓國瑜），且是面對由具有豐富媒體歷練的趙少康協助操盤的韓國瑜。

值得注意的是，被藍營當作王牌的新北市長侯友宜，針對趙少康申請回復國民黨籍一事，受訪表示他樂觀其成。 （中央社）

現實上，面對朱立倫和「趙韓結盟」或「韓趙結盟」的雙面夾擊，江啟臣都顯得勢單力薄，尤其2020年民進黨於高雄操作「罷韓」投票期間，江啟臣傾力支持韓國瑜，對照如今的「逼宮」，恐怕心裡更不是滋味。趙少康那句「那是江啟臣的事」，言簡意賅，抉擇權握在江啟臣手裡，就看接下來怎麼回應。

藍委有話說 「挺趙」已表態

扣除不願具名的國民黨立委及國民黨中常委的說法，目前國民黨立委賴士葆已公開表示「挺趙」，他表示，制度當然非常重要，但也要考慮政黨存在意義是什麼。他舉例，陳水扁在2000年若按當時民進黨的制度，無法參選總統，但時任民進黨主席的許信良為陳水扁改變制度，是翻轉台灣政治版圖的重要關鍵。

賴士葆語帶暗示，若國民黨把趙少康當作「大人才」，「是否要用制度卡趙少康，考驗國民黨中央智慧」。賴士葆指出，國民黨再怎麼努力，若沒有創造議題的能力會很辛苦，現在國民黨缺的就是要引領風潮、講話有渲染力的人物，「而趙少康就是這樣的人」。

賴士葆點出國民黨引領議題「乏善可陳」的致命問題。綜觀目前國民黨主要的議題戰場（反萊豬公投、「公投綁大選」公投），幾乎全是被動等待民進黨出包，國民黨再跳下去進行攻擊，少有自個兒開闢議題戰場的情況。趙少康登高一呼，這是掀起主動式的話題，各方「主動」進行討論、分析，乃至撰寫評論，依趙的媒體歷練，可以合理推測他的「呼喚行動」，必定有跟韓國瑜進行沙盤推演，將事情控制在「趙韓結盟」進退皆宜的局面──顯示趙少康這個人本身可能就具有一定的話題性，也知道如何引領話題。

或許趙少康之所以引人，某種程度代表國民黨缺少什麼，藍營各方有目共睹，而這樣的「共睹」又是對誰不滿，不明而喻。