台獨動作頻頻　2021年台灣政治或遇大波浪

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-02-03 19:15

就在拜登（Joe Biden）就任美國總統後不久，台獨屬性強烈的台灣基進黨即提出「國安四箭」， 呼籲蔡英文政府要強化台灣體質，穩健邁向台美建交。雖然該則新聞並未在台灣社會大規模發酵，不過近日台獨勢力動作紛至沓來，或為2021年的台灣政局與兩岸局勢造成影響。

據台灣傳媒的報道，台灣基進所謂「國安四箭」分別為：完成《境外勢力代理人法》草案立法、推動台灣版本「乾淨網路標章」、積極尋求美國對台軍售與共同演訓，以及成立台灣的「混合戰應變中心」，並且喊話蔡英文要追求台美建交。

過去台灣基進、台灣獨立建國聯盟等台派團體就曾呼籲制定「防中共代理人」等相關法案。（多維新聞）

而除了台灣基進的聲明外，由台獨大老辜寬敏主導的「台灣制憲基金會」，日前也集結號稱逾百人民團體，組成「台灣新憲聯合陣線」，希望用實際行動創造「台灣新憲法」，完成台灣「國家正常化」的最後一哩路；此外，綠黨也提出公投要求立委修憲，將憲法增修條文中的「國家統一前之需要」字樣，改為「國家現階段之需要」，藉此讓憲法「符合國家現況」，在台澎金馬的基礎上進行全盤檢討。

可能激起更大風波的，就是台灣立法院本會期將啟動的修憲委員會，這是蔡英文在2020年大選後「欽定」的任務，在當前綠營佔絕對多數的情況下，該委員會處理的議題，極有可能碰觸到許多敏感議題。果不其然，時代力量立院黨團早先即與民進黨合作，表明因國民黨黨徽與中華民國國徽太過相似，要求內政部在兩個月內評估更改國徽之必要性，並須向立法院內政委員會提出專案報吿。

關於台美建交的呼聲，的確由於民進黨政府的推波助瀾，加上之前特朗普（Donald Trump）政府的頻頻送禮，讓許多台灣民眾誤以為雙方建交真的有譜。台灣獨立建國聯盟主席陳南天就引述民調稱，已有82.5%的台灣人支持台美建交，他認為這已成是台灣跨黨派的最大共識，就連立法院長游錫堃也多次提出台美應建交的呼籲。

台北市長柯文哲只因說兩岸一家親，就被台灣主流輿論大肆抨擊。（吳逸驊攝）

但若將時間往前推，早在2020年9月，台外交部長吳釗燮就曾公開向傳媒表示，台灣暫時不會尋求與美建交；他甚至還說，若兩岸開戰，台灣也不會向美國尋求幫助，這聽在絕大多數台灣人耳裏，應該都會發出不解的質疑，不是「台美關係史上最佳」嗎？怎麼又不建交了？

其實，吳釗燮的說法，早就說明了即便是強烈「友台」的特朗普或蓬佩奧（Michael Pompeo）在位，美國仍不會為了台灣招致更大風險，也就是與中國大陸發生正面衝突。亦即，民進黨政府高層明顯地理解台美與兩岸間的詭譎關係，他們也知道美國再怎麼樣都不會答應在現階段與台灣建交，因此吳釗燮的話語，某種程度上早就在替民進黨政府打預防針，因為美方必定也不希望台灣繼續炒作相關議題，徒增中美的摩擦。

但台灣社會部分泛綠政治人物與激進小黨、社團組織，為了鞏固甚至強化其在台獨圈中的地位、或為了維持在政壇上的能見度，以便在日後的選舉中有所斬獲，就需三不五時提一下與台獨有關的倡議，這對蔡英文政府來說，其實也會有所困擾，畢竟蔡英文總是說台灣「不挑釁、不冒進」，但又由於是「自由民主」社會所以不能限制民眾的「言論自由」，但北京看在眼裏、聽在耳裏，這不正是對其的挑釁嗎？

也因此，大陸的國台辦和國防部等機構，近期屢次點名「台獨勢力」，甚至說2021年要「亮劍台獨、絕不手軟」，這想必就是回應台灣社會中日益狂妄的台獨勢力而來。台灣講求言論自由沒錯，但許多高談兩岸統一、兩岸一家親的反而被輿論與綠營圍剿，代表了台灣擁有的只不過是「選擇性的言論自由」。若相關政治人物與各式團體仍只為了自身利益而持續激情「演出」，那麼2021年的台灣，可能得做好準備面對更多不穩定因素，惶惶不得終日。