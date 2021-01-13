國台辦：反對「台獨」活動　民進黨污衊大陸「統戰」工作不會得逞

日前，新修訂的《中國共產黨統一戰線工作條例》印發，其中在涉及台灣的章節提到，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對「台獨」分裂活動。 台灣陸委會將這一部分批評為「統戰」，「對內貫徹黨的專制體制，對外意圖影響秩序和規範」。 在北京，國台辦發言人今日（13日）回應表示，民進黨當局長期以來抹黑誣衊大陸統一戰線工作，是不會得逞的。

國台辦發言人表示，反對「台獨」分裂活動，不斷地推進祖國和平統一進程，最終完成祖國統一大業。（資料圖片）

在今天（13日）舉行的國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮表示，有許多台灣同胞可能不太了解「統一戰線」這個概念。中國共產黨領導的統一戰線，其實就是凝聚人心、匯聚力量，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，共同致力於實現國家富強、民族復興、人民幸福。

朱鳳蓮說，修訂前後的《中國共產黨統一戰線工作條例》有關對台統一戰線工作的主要內容和基本精神是一致的，體現了一貫的中央對台大政方針，新時代對台統一戰線工作的重要任務就是要廣泛團結海內外台灣同胞共同反對「台獨」分裂活動，不斷地推進祖國和平統一進程，最終完成祖國統一大業。這也是全體中華兒女的共同願望。民進黨當局長期以來慣於抹黑誣衊大陸統一戰線工作，企圖挑動兩岸民眾對立，是不會得逞的。

新修訂的《中國共產黨統一戰線工作條例》，在「港澳台統一戰線工作」一章提出，對台統一戰線工作的主要任務是，貫徹執行黨中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對「台獨」分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興。

（央視新聞）