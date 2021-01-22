制裁蓬佩奧︱北京「秋後算帳」美28人　「台獨黑名單」何時昭示？

撰文： 張育銘 最後更新日期： 2021-01-22 21:04

美國新總統拜登（Joe Biden）宣誓就職典禮結束之後不久，中國外交部宣布制裁包括離任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的28名美國前政府要員。

北京時間1月21日，中國外交部發言人宣布對蓬佩奧等人實施制裁。（AP）

北1月21日凌晨，中國外交部網站公布受制裁美國人名單有多名特朗普（Donald Trump）政府前內閣要員，包括前任國務卿蓬佩奧、前任總統經濟政策助理納瓦羅（Peter Navarro）、前任國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、前任助理國務卿史達偉（David Stilwell）、前任副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）以及博爾頓（John Bolton）、班農（Stephen K. Bannon）、阿扎（Alex Azar）、克拉奇（Keith J. Krach）和克拉夫特（Kelly Craft）等。

中國官方聲明說，上述「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門」，另外，與上述被制裁人士相關的企業和機構也被限制與中國打交道和做生意。中國外交部發言人指責這28人「出於一己政治私利和對華偏見仇恨」，「推動實施了一系列瘋狂的行徑」，「也嚴重破壞了中美關係」。

而從這份名單中，能夠明確看出北京對於特朗普政府打「台灣牌」的反制，包括阿扎（Alex Azar）、克拉奇（Keith J. Krach）都曾在2020年高調訪台，而克拉夫特（Kelly Craft）原訂也要在2021年1月中訪台，但後來卻因為臨近美國政黨轉替而取消訪台。

制裁名單一方面是對特朗普團隊的「秋後算帳」，但同時也是給予新任拜登政府的一種警吿，同時劃立北京對於台灣問題的紅線。不過，從時間點來看，北京公布制裁名單是等他們卸任後，意味是制裁個人而非美國官員，從而展現了一定程度上的克制姿態，不願意從官方層面惡化兩國關係。

而如果說北京對於美台升温的現象給予「秋後算帳」，這個做法的確讓許多中國民眾感受到「遲來的正義」，但是美台升温絕非美國單方面的演出「獨角戲」，而也需要台灣政府的高度配合。因此對於許多反對美台升温的中國民眾來說，如果北京只是單方面制裁美國離任官員，顯然令人覺得「意猶未盡」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於2020年11月25日稱，北京將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者。那些涉「獨」言論囂張，謀「獨」行徑惡劣的「台獨」頑固分子，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰，而外界則認為國台辦的說法似乎已經默認「台獨黑名單」的存在。

不過「台獨黑名單」消息放出至今卻未見北京有後續的動作。而這次北京對美國離任官員的制裁可能在以下兩個層面暗示了「台獨黑名單」出現的時間點。

首先，雖然兩岸政府相互不承認彼此政權的合法性，但北京或會比照對華盛頓般地對台北也同樣謹慎，即避免制裁現任高級官員，為免引發台灣民眾的強烈反彈，使得兩岸關係陷入新的風波。因此，北京非常有可能等待現任官員離任後再予以制裁，例如外界「呼聲」很高的現任行政院長蘇貞昌倘若離任，或有可能列入「台獨黑名單」之中。

其次，制裁美國離任官員可謂對特朗普政府的「秋後算帳」，因此仍然具有一定的針對性，而從時間點來看則是選擇美國政黨輪替後的「第一時間」，這可從北京刻意選在凌晨公布的政治意涵。因此北京在未來公布「台獨黑名單」也會選在一個具有政治意涵的時間點，而這必然在不久的將來即可看到，也可藉此看出北京想要傳達給蔡英文和台灣民眾的訊息。