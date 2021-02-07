中印衝突｜中方派殲20赴邊境　印高官：因印部署陣風戰機令華害怕

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-07 09:18

中印邊境對峙持續，在印度空軍獵裝「陣風」戰機之際，解放軍也被曝在邊境附近部署殲-20戰機，此外，解放軍新型裝備密集現身前線。 據《印度時報》報道，印度空軍參謀長巴達烏里亞（RKS Bhadauria）2月4日宣稱，印度已經在中印邊境進行了充分部署，以應對邊境緊張局勢。巴達烏里亞還聲稱，「陣風」戰鬥機的服役引發了中方的擔憂，因為在印度空軍列裝「陣風」戰機後，中國就在邊境附近部署了殲-20戰鬥機。

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巴達烏里亞透露，中印談判仍在進行，但他表示，無論結果如何，「我們已經做好了充分的準備」。

印度在2020年7月接收了首批「陣風」戰鬥機，1月27日，印空接收第3批「陣風」，戰鬥機數量增加到11架。印度專家稱，「陣風」可以對殲-20進行有效壓制。

印軍部署的「陣風」戰鬥機及中國殲-20戰機（點擊大圖瀏覽）：

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「陣風」戰機據稱能夠執行對海對陸攻擊，防空和爭奪空中優勢，偵察和核打擊任務，可攜帶近10噸武器。

印度《歐亞時報》網站曾報道，該款戰鬥機在近距離格鬥中具有比美國F-35更高的機動性，並且能夠消耗更少的燃料進行超音速飛行，性能遠遠優於殲-10、殲-11和蘇-27等戰鬥機。

近期，中印兩軍均被曝在前線大量部署軍事裝備。除性能強悍的「陣風」戰機，印度軍方還在拉達克（Ladakh）地區部署了印度國產攻擊直升機、坦克和其他軍事裝備。並且被指正在研製新型隱身戰機，與中國「FC-31戰機」相似。

印度國產五代機AMCA模型及中國「FC-31」戰機畫面（點擊大圖瀏覽）：

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解放軍前線也傳出列裝多款新型裝備。2月3日，央視《軍事報道》透露，解放軍99A型主戰坦克和04A型步兵戰車現身中印邊境西段地區。

99A型主戰坦克和04A型步兵戰車被認為是解放軍陸軍重型機械化合成旅的拳頭裝備。

稍早前，新疆軍區還換裝了最新型的15式輕型坦克，該型坦克在解放軍內部有「黑豹」之稱。

99A與15式輕型坦克現身中印邊境對峙前線（點擊大圖瀏覽）：

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據悉，2020年5月初以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙。6月15日，兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，並罕見導致重大人員傷亡。隨後對峙持續，班公湖（Pangong Tso）局勢是對峙僵局的最大難題，雙方分別佔領了班公湖南岸和北岸的一些關鍵地區。

雙方已經舉行了9輪軍長級的會談，但是成效不大，前線部隊仍未脱離接觸。