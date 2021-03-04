新冠疫苗｜中港台政策比較：內地限60歲以下　台港長者同優先接種

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-04 17:55

新冠肺炎肆虐，全球多地開始接種新冠肺炎疫苗，寄望可對緩解疫情帶來幫助。在兩岸三地，都分別供應哪些種類的疫苗，效力分別為何，接種政策又有哪些分別？

Q1：三地分別接種何種疫苗？何時開始接種？

目前，內地市面已先後批准4款疫苗上市，包括3款滅活疫苗，以及1款腺病毒載體疫苗。3款滅活疫苗分別由國藥集團中國生物北京生物製品研究所，中國生物武漢生物製品研究所，以及北京科興中維生物技術有限公司研發。1款腺病毒載體疫苗，則是康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗。

▼ 截至2月9日，內地已接種4052萬劑次新冠疫苗

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在內地，浙江省於2020年10月宣布啟動疫苗的緊急接種工作，是內地最早開始實施疫苗緊急接種的省份之一。2020年12月31日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會介紹，國藥集團北京生物疫苗已經被批准附條件上市，且已經累計接種超過300萬劑次疫苗。隨後，上述另三款疫苗亦先後上市。國家衛健委指出，截至2021年2月9日，內地已接種4052萬劑次。

而在香港，供港首批100萬劑科興疫苗，已於2月26日開始供市民接種。另外，5個優先群組由周三（3月3日）早9時起，可預約接種BioNTech／復星醫藥的「復必泰」疫苗，名額14萬個，預約期是本月10日至30日。

台灣方面，首批20萬劑英國廠商阿斯利康（AstraZeneca）生產的疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗），周三（3日）上午運抵台灣桃園機場。不過，距離正式接種還需約一周時間，因為要等到台灣食藥署完成檢驗程序，即通過冷鏈檢查、取樣檢查來確保品質無虞。

▼ 香港有不少市民接種科興疫苗

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Q2：各地疫苗效力如何？

國藥集團北京生物疫苗，第一針接種10天後可以產生抗體，接種2至4周後接種第2針，兩針注射後再過14天，就可產生高滴度抗體，保護效力為79.34%。國藥武漢生物疫苗，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，保護效力為72.51%。

康希諾疫苗，是目前內地唯一採用單針免疫程序的新冠疫苗。據疫苗的三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。

至於中港兩地都已上市的科興疫苗，接種2劑次間隔14至28天，對18至60歲人士整體保護率為50.66%，若相隔28日再接種第2劑疫苗，保護率會升至62.3%。而香港可接種的BioNTech／復星醫藥的「復必泰」疫苗，第三期研究表示，覆蓋年齡層是由16歲至89歲，其可提供95%的保護率。

而台灣方面注射的牛津疫苗，中央流行疫情指揮中心日前表示，間隔8至12周打第二劑都有不錯效果，打完第一劑後的22天保護力達71％，2劑間隔12周保護力可達81％。

▼ 首批阿斯利康疫苗今晨運抵台灣

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Q3：各地接種政策有何不同？

內地對於接種疫苗對象有明確要求，除了年齡限制設於18歲至59歲外，以北京市為例，北京疾控中心甚至分別為糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病患者提供具體指引，他們須符合特定要求才能接種疫苗。

不過，國家衛健委疾病預防控制局今年1月曾表示，隨着疫苗臨床研究數據的不斷完善、防控工作的需要以及疫苗供應量的增加等，中國會把疫苗接種目標人群擴大到更多人群，包括60歲及以上老年人。

在香港，根據衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會連同行政長官委任的四位專家顧問早前建議，應優先為在感染新冠肺炎後可能出現嚴重情況或死亡的高危組別、具較高風險可能接觸新冠病毒並在感染後將病毒傳染予易受感染和體弱者的組別，以及對維持社會必要運作尤其重要的人士接種新冠疫苗。

▼ 本港將於3月10日起對預約民眾接種「復必泰」疫苗

港府會安排五個組別人士優先接種，第一是醫療機構及參與抗疫的工作人員，其次是60歲或以上人士，而70歲或以上長者可有最多兩名陪同者一起接種，第三是安老院舍、殘疾人士院舍院友和員工。第四個組別是維持必要公共服務人員，如處理廢物、污水、渠務、街市潔淨等環境衞生前線人員，紀律部隊、郵政前線人員等經常與市民接觸的人員。第五個組別是跨境運輸、口岸、港口工作人員，如跨境貨車司機、機組人員、機場、碼頭、陸路口岸人員、跨境船隻船員、跨境作業漁民等。

台灣方面，中央流行疫情指揮中心周三表示，由於劑量不多，目前規劃讓每人只接種一劑，並透過健保系統輔助，依序分配給十大重點對象，分別是醫療量能醫事人員，中央及地方政府防疫人員，高接觸風險第一線工作人員，專案申請者，警察、憲兵，長期照護機構，軍人、軍事機關及國安單位文職人員；65歲以上長者；19至64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；50至64歲成人。

（綜合報道）