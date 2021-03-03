阿斯利康︱多地傳出死亡案例　台專家：疫苗或藥物過敏者暫緩接種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-03 18:12

今日（3日）上午，首批11.7萬劑由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）抵達台灣，同日韓國至今已有2人接種同廠商的疫苗後死亡，當局正調查死因。 針對近日全球多地都出現接種新冠疫苗後死亡的案例，台灣指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳建議，若曾對疫苗或某些藥物出現過敏反應，應暫緩接種新冠疫苗。

今日（3月3日），首批11.7萬劑牛津AZ疫苗抵達台灣（點擊睇大圖）：

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張上淳表示，疫苗接種後必須要觀察一段時間，確定沒有問題才離開，即使離開，也建議後續若有身體不適要儘早尋求專業協助。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，會密切注意近期發生的接種疫苗後的死亡案例，目前都沒有證明死亡個案與疫苗有直接相關，但提醒民眾若有類似過敏反應，建議接種時就要向醫師諮詢，請醫師協助判斷。

張上淳建議，若曾對疫苗或某些藥物出現過過敏反應，應暫緩接種新冠疫苗。（中央社）

另外，2月26日，台灣衛生福利部疾病管制署公布10大接種對象中，提及孕婦因為缺乏臨床試驗資料，所以暫時不建議接種，但後續卻修改成建議孕婦可以與醫師討論。對此，發言人莊任祥稱，「確實有做了一點修正，但結論仍是現階段沒有將孕婦列為優先接種對象，之前的版本則是因為世衛有建議孕婦跟醫生討論感染風險，利大於弊的話也可以討論是否接種，修改後的版本其實與原本類似，並沒有改變結論」。

近日，全球多地出現接種新冠疫苗後死亡的案例，包括本港一名63歲老翁接種疫苗後兩日，在2月28日出現不適入伊利沙伯醫院，同日不治離世；日本一名60多歲婦人2月26日接種由美國藥廠輝瑞與德國BioNTech復必泰合力研發的的新冠疫苗後，在3月1日死亡；韓國有兩人在接種阿斯利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒疫苗幾日後死亡。

陳時中稱，會密切注意近期發生的接種疫苗後的死亡案例。（中央社）

（中央社）