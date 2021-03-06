兩會2021︱田北辰批運送「活體變屍首」　「動物盲盒」淪殘酷商機

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-03-06 08:30

時值全國人大、政協兩會會期，港區人大代表田北辰就「動物盲盒」問題作出提案，促請內地政府明確訂立動物運送指引、安全準則，更引述官方新華社，提到有買家反映：「動物送達時已經死亡、瘦骨嶙峋、殘疾。」 所謂「盲盒」，營銷理念其實跟抽扭蛋差不多，也就是在購買以及拆盒之前，無法通過肉眼看到盒子中究竟裝了什麼。起初，「盲盒」中的內容多以公仔為主，同「扭蛋」的性質相似，但後來愈來愈多的商家都利用「盲盒」這個綽頭，用於促銷大大小小的商品，包括有網購平台推出「活體盲盒」，以「盲盒」方式販售寵物。

烏龜「盲盒」價格可高達1288元

田北辰在提案中表示，查究內地法例，其實未有禁止嚴令禁止寄送活體動物，條文僅僅止於籠統空泛的「確保安全」，即可以收寄「郵件內夾帶的各種活的動物」。按常理推斷，所謂「確保安全」應當涵蓋多個範疇，包括檢疫、充足空氣和養份、通風衛生等等，但常理不一定等於法理，現行法理正正是缺乏仔細規定，所以田北辰認為有「商家利用漏洞」，故此當局必須明確訂立動物運送指引。

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田北辰的提案只針對運送方式，但其實見諸於內地網上輿論，不乏國民質疑，「盲盒」配售這種形式本來就不尊重生命，徒添「不必要的痛苦」，同時增加不合眼緣便棄養的風險。

據內地《界面新聞》報道，「活體盲盒」販售的動物種類大多包括貓、狗、烏龜、鳥類等，一些店舖的成交量更是達到逾千件。

性價比方面，某間賣烏龜「盲盒」的店舖，「盲盒」價格介乎18.8元至1288元人民幣之間，商品評論大多都表示「還算活潑」，但也有評論指「價錢不划算，請謹慎購買」。還有一間店舖的「活體盲盒」以狗為主，但有買家評論指，「買了兩隻，有一隻很髒，另一隻精神不太好，沒過兩天就死了」。

「被其他貨物擠壓致死！」

內地「波奇網」更作如下描述：「活體寵物被當成貨物快遞至買家手中，在暴力分揀快遞時導緻小動物殘疾，甚至被其他貨物擠壓致死！幾天的運輸途中，很多寵物也會產生應激反應，牠們在狹小連轉身都很難的籠子裡吃喝拉撒……如果快遞中途延誤，寵物們極有可能被活活餓死凍死！」

涉事店家的態度亦令人氣憤，有店舖客服就表示，若收貨時寵物已經死亡，買家可獲全額退款；若收貨一周內死亡，可賠付買家一半的價錢，換言之這些「盲盒」商家心知肚明，「貨物」在運送過程中的「破損」風險不低。更為離譜的「盲盒」店東還稱：「不接受一切的拒收，退換。中差評，玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命。」

其實不用說運送方式，更不需談到「盲盒」販售，不少認同動物權益的人士根本就反對寵物買賣，主張以領養代替購買。內地動保風潮所及，田北辰過去多年來都有相關提案，例如於2016年要求嚴正檢討廣西玉林狗肉節，實則除了田北辰，人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉也於今年兩會計劃，第四次提交關於制定《反虐待動物法》的議案，希望促使當局盡快制定相關法規。

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朝鮮族飯店以狗肉入饌

隨著文化觀念演變，尤其是在城市中產地區，貓狗寵物已由純粹的「食物」或「玩物」，逐漸取得「伴侶」的地位，而在中外傳媒報道和網絡輿論，「善待動物」也成為「文明標準」之一。

對於狗肉節的反感，以及批評官方大規模捕殺流狼狗和無牌家犬，並非僅僅一兩位人大代表所關心的事，而是以億計國民整體的移風易俗表現。因此，出於配合國民關注事項也好，對外滿足海外公眾預期也好，官方都有必要就動保議題下功夫。

不過，一刀切的官僚主義也不甚可取。中國是個幅員廣大的國家，單是二分為城鄉兩群人，相互之間的價值觀就可以大相逕庭，對於動物的認知和感受也不盡相同，這還未算上國內少數民族各有其食用和祭祀習慣，如朝鮮族飯店就會以狗肉入饌，所以官方若果要就動保議題擬定法規，亦必須顧及到國內千差萬別的文化現實。