「全面脫貧」後仍要「振興」？　內地農村還未擺脫城鄉懸殊

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-03-01 16:21

2月21日，據官方新華社報道，中共中央發布一號文件《全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》，表示堅持解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，今年的目標任務是保持農民收入增長繼續快於城鎮居民，脫貧攻堅成果持續鞏固。 一號文件年年都有，年年都有各自主題，但是次「鄉村振興」應該會成為持續多年的大政方針。農業農村部即就「鄉村建設行動」作補充：「啟動實施農村人居環境整治提升五年行動。」

就在文件出爐後不久，國家鄉村振興局的領導層也正式「埋班」，開始展開實務工作，而按文件內容清晰所示，「鄉村振興」是內地「脫貧攻堅」規劃的延續方案，就在剛過去的星期四（2月25日），國家主席習近平主持「全國脱貧攻堅總結表彰大會」，宣布經過8年努力，中國9899萬農村貧困人口宣布脱貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的任務。

內地多達1億人選擇「就地過年」 本地遊受益預訂量同比增長660%

河北農村年初爆發新一波疫情

為甚麼「脫貧」之後還需要「振興」呢？此因「脫貧攻堅」任務針對的是「絕對貧困」，亦即是年收入僅得數千元人民幣的基層國民，而「相對貧困」的問題尚有待解決，甚至是更難解決。文件即明確指出，要實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內保持現有主要幫扶政策總體穩定。

要理解「相對貧困」這問題，黨政機關還未有官方定義，但單單由新一年頭兩個月發生的城鄉時事要聞，就可以得出一個大致印象，初步探討「鄉村振興」要下怎樣的功夫。

內地防疫成果有目共睹，但於今年初卻爆發新一輪疫情，爆發地點正是河北一帶的農村地區。相比起城市防疫措施法度深嚴，農村的防疫物資和意識均相對匱乏，而由於人口流動跟進不足，致使傳播鏈追蹤更加是難上加難。確實相比起海外地區而言，這一波爆發「只是」以百計，算不上是嚴重，但反映論治理能力和運作效率，內地城市大體是固若金湯，而農村則較為脆弱，有待省級政府動員人力物力才得以遏制疫情。

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「就地過年」再證城鄉發展不均格局

從宏觀經濟層面觀之，改革開放四十年以來，城市發達有賴於數以億計的農民工「入城打工」，等同於吸收了農村的寶貴生產力，然而城鄉發展差距仍然十分顯著，這由上述疫情表現即可見一斑。某程度上而言，城市對農村的反饋就只限於農民工匯款、慈善捐款和政府財政轉移，導致內地農村「空心化」和「農村破敗」的現象頗為普遍。

落實在微觀新聞事件，就在河北農村疫情平定後不久，內地迎來號稱「地球上最大規模人口遷徙」的春運。有鑒於去年疫情經春運散播全國各地，今年官方提倡「就地過年」，鼓勵國民在工作地域內度過新春，而非如往年般回鄉與家人團聚拜年。從積極一面看，不少鄰近大城市的鄉村受惠於「本地遊」，發掘了意料不到的新客源，而從消極一面看，缺少了回鄉人流，不單止令「空巢村」老人只能於線上與親友團年，也是直接截斷了農村的年度消費大宗收入。

不論是正反影響，「就地過年」都體現出，「脫貧攻堅」主要為扶助絕對貧困人口，財政補貼和異地搬遷是主要手段，輔之以產業建設，基本上還未扭轉資源向城市大幅傾斜的大格局。

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導入先進商業模式促成新動能

由此可見，要真正達到城鄉共同富裕，「鄉村振興」是必不可少的一步，而在疫情經濟之中，內地致力擴大生產與消費「內循環」，對農村的相對貧困人口可能是機遇大於挑戰。工業化村落會少了海外競爭，可以獲得更大的國內市場份額，而國內旅遊也有利於促進鄉村旅遊業，吸引較高消費的本地旅客。

如果視疫情為「無形之手」，變相為需求面轉捩點，官方則期望於供應面應用「有形之手」，「振興」農村的潛在生產力。據農業農村部介紹，「鄉村振興」方案重點即在於：「要抓好村莊基礎建設。要繼續提公共基礎設施建設的重點放在農村，著力推進往村覆蓋、往戶延伸。抓好農村公共服務提升。持續推進城鄉基本公共服務均等化。」

最理想的情況是，經過未來5年的鄉村建設，農村可以通過「補齊短板」的過程，由「依靠」轉變為與城市「有機結合」，同時為國家經濟發展提供新動能。畢竟中國城市化比例才百分之五十多，雖然中國肯定不會走上全部城市化的路線，但鄉村與縣鎮的現代化，憑藉開發這些地區經濟的潛力，加上導入先進商業模式，都可以是下一個階段的一大經濟發展推動力