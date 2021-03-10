內地推全球首本「疫苗護照」　以色列歐盟急追　香港版面世無期？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-10 11:21

多個國家為推動經濟復蘇與跨境人員往來便利，均計劃推行「疫苗護照」。中國於周一（8日）已推出「國際旅行健康證明」，它是目前全球第一款的「疫苗護照」。 究竟中國的「國際旅行健康證明」與以色列、歐盟等地提出的「疫苗護照」有何分別？香港方面的進展又如何？本文將為大家一一探討。

中國推出全球第一款「疫苗護照」（點圖放大）：

中國版「國際旅行健康證明」的微信小程序於周一（8日）正式上線。據介紹，「國際旅行健康證明」可顯示持有人的核酸檢測結果、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等，當中還列明檢測機構及檢測日期。在接種疫苗資料一欄，還包括疫苗生產企業、疫苗種類、完成劑數及接種日期等資料。

「國際旅行健康證明」內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息。除電子化展示外，還可以列印成紙質版。

以色列已在國內推出「綠色通行證」（點圖放大）：

以色列「疫苗護照」暫僅在國內使用

以色列早前已在國內推出「綠色通行證」（Green Pass）。根據以色列政府介紹，已接種兩劑疫苗的人或曾感染新冠肺炎並已康復的人，均可取得「綠色通行證」。已接種疫苗人群的「綠色通行證」有效期為6個月，新冠肺炎康復者的「綠色通行證」的有效期為直至本年6月30日。該國公民需下載相關手機app以展示「綠色通行證」。

在以色列，只有持「綠色通行證」的人才能進入健身房、飯店、酒吧和猶太教會等地方。此外，以色列政府也已和希臘、塞浦路斯簽署協議，未來接種了新冠疫苗並持「綠色通行證」的以色列公民可無限制在這些國家旅行，毋須提供核酸檢測結果，也不用隔離。

歐盟「疫苗護照」僅具雛型

歐盟早前已提出「電子綠色通行證」（digital green pass），讓持通行證的人士自由出國，預料相關方案將於今個月內推出，相關概念包括通行證以二維碼方式展示在手機或紙張上。

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月1日於Twitter發文表示，「電子綠色通行證」將提供以下這些資訊：接種過疫苗的證明、未接種疫苗人士的病毒檢測結果及新冠肺炎康復者的相關資訊。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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香港：現未有計劃設疫苗護照

在香港方面，創新及科技局局長薛永恒6日表示，現階段未能確定接種疫苗後可恢復與國際間的交流，因此現時未有計劃以疫苗憑證通關，將視乎整個疫情發展再作考量，與周邊地區及國際深入討論後才能落實。

雖然香港暫未有「疫苗護照」，不過薛永恒表示，現時市民在接種完新冠疫苗後，可透過政府推出的「智方便」應用程式，取得電子針卡紀錄。如市民不希望下載程式，當局也有提供紙本針卡。

薛永恒表示，現時市民在接種完新冠疫苗後，可透過政府推出的「智方便」應用程式，取得電子針卡紀錄。（資料圖片／梁鵬威攝）

推動「疫苗護照」面對多重障礙

據早前報道，美媒Axios報道指，在疫苗護照能夠於日常生活有效地應用前，須先解決多個問題。其中在健康風險方面，目前醫學專家仍未完全掌握疫苗在阻止病毒散播方面的效用，例如世衛專家在2020年12月時便指，世衛組織也希望疫苗能通過防止感染來阻斷病毒傳播，但仍需要更多證據。此外，疫苗能否對付變種後的新冠病毒，也有待更多科學研究來證明。

在實際操作方面，「疫苗護照」為新事物，全球沒有統一制度或標準，報道便指，這容易讓詐騙者找到機會，尤其是在美國，當地欠缺中央的醫療紀錄系統，要花更多時間去索取一個人的健康紀錄，網絡保安公司工程師李（Jane Lee）便認為「我能幾近百分百肯定會出現詐騙。」她認為甚至會出現假裝為他人提供疫苗護照服務的不良份子。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）便認為，疫苗接種還沒有在全球範圍普及，疫苗護照可能對因某些原因而無法接種的人不公。

（綜合報道）