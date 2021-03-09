新冠肺炎．新聞背後｜各地研推「疫苗護照」　先面對三大障礙

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-09 20:28

隨着各國積極展開新冠肺炎（COVID-19）疫苗計劃，多國開始為重開經濟制訂計劃，並把焦點放於「疫苗護照」，其中歐盟有意在3月內推出，中國也擬推國產的國際旅行健康證明。各地積極研究，但據美國媒體分析疫苗護照也面對三大障礙，包括在健康風險方面、實際操作方面及道德方面。

美媒Axios報道，在疫苗護照能夠於日常生活有效地應用前，須先解決多個問題。其中在健康風險方面，目前醫學專家仍未完全掌握疫苗在阻止病毒散播方面的效用，例如世衛專家在2020年12月時便指，世衛組織也希望疫苗能通過防止感染來阻斷病毒傳播，但仍需要更多證據。此外，疫苗能否對付變種後的新冠病毒，也有待更多科學研究來證明。

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在實際操作方面，「疫苗護照」為新事物，全球沒有統一制度或標準，報道便指，這容易讓詐騙者找到機會，尤其是在美國，當地欠缺中央的醫療紀錄系統，要花更多時間去索取一個人的健康紀錄，網絡保安公司工程師李（Jane Lee）便認為「我能幾近百分百肯定會出現詐騙。」她認為甚至會出現假裝為他人提供疫苗護照服務的不良份子。

至於道德方面，國家之間獲取疫苗的速度、獲發數量也不一，更甚是出現富有國家最快取得疫苗、貧窮國家苦苦等待的局面，在已發展國家可以推行疫苗護照之際，貧窮國家可能要再等上數個月甚至數年時間才能加入，突顯國家之間不平等，也能預期會掀起一番爭拗。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）便認為，疫苗接種還沒有在全球範圍普及，疫苗護照可能對因某些原因而無法接種的人不公。