撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-16 07:44

新冠肺炎疫情持續已逾一年，市民深陷抗疫持久戰的同時，地區與地區之間過往的恆常人員往來也被迫中斷，當中無數因商務或各式原因滯留內地的港人，正礙於各種成本而落得有家歸不得之無奈境況。 為此，《香港01》近日專程採訪了自去年7月開始，便因工作因素只能一直留在深圳的港人Jack，冀了解其近月以來的心路，以及在面對這場曠日持久的消耗戰下，對將來是否有長慮後顧。

標題：新冠肺炎︱深圳工作港人盼通關見父母 批港府防疫朝令夕改如笑話

28歲的Jack就職於一間互聯網公司，主要負責產品和市場推廣方面的工作，平時就不時因公務而需要穿梭中港兩地。疫情爆發後，兩地皆對入境人士實施各自的隔離檢疫政策，剛好因公需要到深圳的Jack，便猶如使用了一張單程票，不能再像以往般允許隨時在空餘時間回港約上三五知己。

這種情況持續至今已逾半年，接受記者訪問時，Jack坦言有想回港的念頭，主要是希望看看身在香港的雙親，無奈工作方面基本上講究全天候待命，要配合一來一回隔離的高昂時間成本根本是天方夜譚，因此只好無奈認命，獨自一人繼續留在深圳。

現時Jack在深圳居於由公司出租的住所。（受訪者提供）

現時Jack在深圳居於由公司出租的住所，此前一段時間內，他都是獨居，過着公司住址兩點一線的生活。回首那段日子，他也不禁直言沉悶，稱下班就是回家，回到家也是漫不經心，無所事事。

幸而後來他一個朋友搬來與他一起住，生活狀態隨即生色了不少，工餘時間能一起健身、看電影、玩遊戲、聊天等，同時由於其朋友本已在深圳住了兩三年，他還得以融入對方的朋友圈，偶爾一起喝喝咖啡打打牌，起碼告別了孤家寡人的日子。不過總括而言，工作時間本已十分緊湊，甚至需要上班到深夜的Jack，在當地的圈子還是集中於數名香港朋友以及新認識的內地友人。

Jack坦言有想回港的念頭，主要是希望看看身在香港的雙親。（受訪者提供）

與此同時，由於一直身在內地，Jack的生活模式也難免「內地化」，例如遊戲玩的是《王者榮耀》，影片看的是抖音，相對來說少用了很多以往在港時習慣用的應用程式。當問及對目前的生活看法時，Jack直言滿意，但是要是能回港的話會更佳，全因掛念家人和朋友，而且也會想念香港的風景與口味。

雖然疫情近期已見好轉，但萬一短期內一直通關無望，那有何打算？是安於現狀還是主動尋求突破？對此Jack表示，他寧願選擇維持現狀，並解釋他本來就覺得內地的發展機會較多，而且生活壓力較香港低。

另外，就兩地的防疫政策，Jack建議將來打了疫苗就可以來往兩地，免於隔離，「要是還是擔心就再加核酸報告」。至於香港政府近期的防疫政策，他以笑話來形容，更認為別做會更好，「疫情一波又一波，不如嚴格執行鎖關3個月就好了，別老是突然弄什麼禁足令，鎖區檢疫這些蠢事」。

他續解釋，港府的政策不停變換，缺乏持續性和長遠考慮，而且根本沒考慮實際執行情況，「全民檢測被否定，就落實個更沒用的鎖區，禁堂食玩兩星期稍好就不玩，然後又玩」。