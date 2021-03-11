新冠肺炎︱內地已推全球首本「疫苗護照」　香港恢復通關現曙光？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-03-11 07:45

內地近日宣布推出「國際旅行健康證明」，它是目前全球第一款「疫苗護照」，宣示內地將逐步與世界各國恢復正常的人員來往。另一邊廂，香港至今卻仍然未能與內地通關，更遑論與外國恢復人員來往。究竟內地推出「疫苗護照」為香港抗疫帶來甚麼啓示，香港又可不可以在短期內透過「疫苗護照」與內地恢復通關？

中國推出全球第一款「疫苗護照」（點圖放大）：

關於香港會否推出「疫苗護照」事宜，食物及衞生局向《香港01》表示，會密切留意新冠疫苗的研發和使用，以及香港和世界各地的疫情發展，同時亦會參考世界衞生組織的相關指引及其他地方的做法，評估各項防疫措施的安排。

創新及科技局則覆述其局長薛永恒的話表示，現時未有計劃以疫苗憑證通關，但政府已推出「智方便」應用程式，市民可在平台上獲取電子針卡紀錄。

那麼當內地推出「疫苗護照」時，這是不是推動香港與內地重新通關的契機？港府近日正加緊為市民注射新冠疫苗，港府能不能推出可與內地互相認證的疫苗證明，讓已注射疫苗的市民自由來往？

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短期內依靠「疫苗護照」與內地通關為不切實際

其實薛永恒於1月時就曾表示，考慮讓市民以電子針卡證明其已接種疫苗，以便跨境往來。雖然推行「疫苗護照」需要港府與多方協商合作以處理互相認證等問題，但單純在技術層面上與內地進行互相認證，相信難度並不大。例如在去年5、6月粵港澳三地疫情較穩定時，港府就已經準備好港版健康碼，可與粵澳兩地的健康碼作對接轉換，不過最終因本地疫情反覆而遲遲未推出。

即使在技術上並無太大障礙，但香港要在短期內依靠「疫苗護照」來與內地通關，仍然是不切實際。從醫學的角度來看，接種疫苗不意味着排除感染或者攜帶病毒的可能性。有不少國家也出現了接種者在接種疫苗後核酸檢測呈陽性的情況，因此假如疫苗接種者來自疫情不穩的地區，其赴其他地區時仍會為當地帶來風險，這是內地必會考慮的風險因素。

薛永恒表示，現時市民在接種完新冠疫苗後，可透過政府推出的「智方便」應用程式，取得電子針卡紀錄。（資料圖片／梁鵬威攝）

港府措施模仿內地仍無法通關？

回溯過往一年來的抗疫措施，內地推行的不少措施，香港也有不同程度上的追隨。例如內地推出「健康碼」系統以紀錄市民的出行，港府也推出「安心出行」；內地以封城措施應對疫情，香港也實行較小規模的封區檢測。如前文所述，港府為對接內地方面的措施，更早早就開發出港版健康碼。內地已推出「疫苗護照」，按道理香港的電子針卡在未來亦可以轉換成類似證明。不少人疑問：為甚麼港府已經做到這個地步，卻仍然未能與內地恢復通關？

其實癥結始終不在於兩地的技術對接層面上，也不在於香港的防疫措施是否「跟足」內地，而是在於香港對疫情的防控程度。內地從來就沒有要求香港的防疫措施要模仿內地一套，例如澳門就沒有推行紀錄市民出行的系統，卻因本地長期維持零確診個案，早已於去年9月與內地全面通關。假如香港始終無法保持疫情穩定並將每日確診數字降至單位數甚至「清零」，則不論如何模仿內地的措施，也難以與內地恢復通關。

在餐廳及商場使用「安心出行」掃描二維碼的客人少之又少（點圖放大）：

正如政制及內地事務局向《香港01》表示，現時香港的首要工作是要先控制好本地的疫情。當疫情進一步受控，將具備條件逐步恢復粵港澳三地跨境人員正常往來。

大規模疫苗接種助「清零」通關

無奈的是，這一年多以來本地疫情始終反覆，港府的抗疫措施往往予人有心無力之感，內地似乎已經不指望港府單單依靠管控措施來平定疫情。那麼疫苗接種將成為港府抗疫的最後一道利器。

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總結而言，香港要在短期內依靠「疫苗護照」來與內地通關，始終是不切實際。市民也只有寄望隨著大規模疫苗接種持續，不僅有望實現「清零」，也有望以不同形式與內地恢復通關。